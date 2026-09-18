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«Гравитон» представил мини-ПК Д14И на базе собственной материнской платы «Ухта-3»

Компания «Гравитон», российский разработчик и производитель вычислительной техники, представила компактный ПК Д14И на базе собственной материнской платы «Ухта-3» с чипсетом Intel H810 и поддержкой процессоров Intel Core Ultra 200S. Модель внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители «Гравитона».

Мини-ПК поддерживает процессоры Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7, до 96 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 и высокоскоростные накопители PCIe Gen 5.0. Такая конфигурация подходит для рабочих мест, где требуется обработка больших объемов данных и использование ресурсоемкого офисного ПО.

Для подключения периферийных устройств на фронтальной панели предусмотрено пять USB-портов. Устройство поддерживают одновременное подключение и вывод изображения на три монитора, что позволяет организовать рабочее место с несколькими экранами без использования дополнительных графических адаптеров.

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«Гравитон» представил мини-ПК Д14И на базе собственной материнской платы «Ухта-3»

Дисковая подсистема предусматривает установку SSD формата 2,5 дюйма для локального хранения данных больших объемов, а также высокоскоростных накопителей PCIe M.2. Такое сочетание позволяет использовать Д14И для работы с большими объемами корпоративной информации. Сетевое подключение со скоростью до 2500 Мбит/с обеспечивает высокую скорость обмена данными при работе с сетевыми ресурсами.

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Компактный корпус, возможность крепления за монитором и подключение до трех дисплеев позволяют использовать мини-ПК «Гравитон» Д14И в качестве решения для типового рабочего места. Запуск серийного производства намечен на начало 2027 г.

«В новых мини-ПК “Гравитон” Д14И мы стремились совместить производительность современных процессоров с компактными размерами корпуса. Материнская плата “Ухта-3” собственной разработки позволила гибко организовать внутреннюю компоновку устройства и обеспечить востребованные возможности подключения и расширения. В результате получился универсальный компьютер для современных рабочих мест, где важны и производительность, и эффективное использование пространства», — сказал Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

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