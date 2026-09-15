В России разработано экспериментальное решение для мобильной подписи, защищенное от квантовой угрозы

Компании «СТКрипт» (входящая в ГК SafeTech) и «КриптоПро» разработали прототип мобильной постквантовой электронной подписи, базирующийся на отечественном СКЗИ. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Квантовая угроза — одна из самых обсуждаемых и опасных угроз нашего цифрового будущего. Современные алгоритмы криптографической защиты информации, которые сегодня защищают банковские транзакции, электронный документооборот, коммерческую информацию и пр., основаны на нескольких вычислительно сложных математических задачах таких, например, как дискретное логарифмирование. Но квантовые компьютеры в будущем смогут решать эти задачи принципиально быстрее классических компьютеров, а значит существующие криптографические алгоритмы перестанут обеспечивать защиту. И к этой угрозе надо готовиться уже сейчас.

На сегодняшний день большое внимание российского и мирового ИТ-сообщества посвящено обсуждению теоретических рисков появления квантовых компьютеров, а также разработке криптоалгоритмов, способных обеспечить защиту в новых условиях. При этом экспериментальное решение, представленное «СТКрипт» и «КриптоПро», является одним из первых существенных практических шагов в защите от квантовой угрозы.

Во-первых, оно построено на базе отечественного СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 6.0, на которое ФСБ России недавно было согласовано техническое задание. Данное СКЗИ включает экспериментальную реализацию постквантовой подписи “Гиперикум”, которая является одним из кандидатов на стандартизацию в Российской Федерации.

Во-вторых, реализовано полноценное мобильное приложение, которое позволяет прямо с мобильного телефона подписывать любые операции и документы с использованием постквантовой подписи. Это является важнейшим шагом для дальнейшего развития технологии и показывает ее практическую применимость уже сейчас.

В-третьих, очень важной особенностью, которая реализована в СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 6.0 и будет использована в следующих версиях приложения, что разработчики учли наличие переходного периода от классического компьютера к квантовому. Разработчики реализовали защиту канала по TLS на базе гибридной схемы, где проверенные классические алгоритмы работают в связке с новыми постквантовыми. Это обеспечит плавную миграцию технологий и дополнительный уровень надежности — даже при компрометации одного из алгоритмов безопасность от компрометации сохраняется. Таким образом одно решение позволит защититься и от классических, и от квантовых угроз.

Несмотря на то, что в России сейчас нет окончательно стандартизированных постквантовых криптографических механизмов, техническим комитетом по стандартизации криптографии ТК26 уже сформирован список основных кандидатов, в котором лидирует стандарт «Гиперикум», поэтому пришло время начинать продумывать все нюансы перехода к их практическому применению. Именно поэтому создание работающего программного прототипа, представленного компаниями «СТКрипт» и «КриптоПро» и основывающегося на отечественном СКЗИ, является важнейшей вехой на пути развития постквантовой криптографии в России.

«Несмотря на то, что данная угроза пока еще явление теоретическое, мы понимаем, что ждать пока квантовые компьютеры станут реальностью — это очень рискованная стратегия. Именно поэтому мы создали первое практическое решение мобильной подписи. Мы сделали важнейший шаг к созданию решения, которое может защитить нас уже сегодня и остаться надежным завтра», — сказала Дарья Верестникова, генеральный директор «СТКрипт».

«Переход к постквантовой криптографии на практике является сложнейшей задачей, при решении которой крайне важно не только не допустить уязвимостей, но и сохранить высокий уровень удобства и эффективности,. Для этого важно подходить к этому вопросу комплексно и развивать не только теоретические направления, поэтому созданное экспериментальное решение является важнейшим шагом в правильном направлении», — сказал Евгений Алексеев, кандидат физико-математических наук, директор по научной работе компании «КриптоПро».