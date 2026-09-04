Россияне стали в 20 раз чаще говорить о «нейрослопе» в соцсетях

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Медиалогия, разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа, проанализировали упоминаемость ИИ-терминов в русскоязычном сегменте социальных медиа. Исследование показало рост использования терминов, связанных с прикладным использованием ИИ. В частности, об ИИ-агентах и связанных с ними понятиях в 2026 г. стали писать в 2,7 раза чаще. Кроме того, темой обсуждений чаще становятся последствия распространения технологий. Так, лидером по росту числа упоминаний стал термин «нейрослоп». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В 2026 г. интерес к теме искусственного интеллекта в русскоязычном сегменте соцмедиа заметно вырос: суммарное число упоминаний исследуемых ИИ-терминов увеличилось на 56% — с 15,3 до 23,9 млн. По количеству упоминаний лидирует группа терминов «нейросеть / генеративный ИИ / GenAI / нейронка» — почти 12,8 млн с начала 2026 г. На втором месте — «генерация» с 2,5 млн упоминаний, далее идут «промпт / промпт-инженерия» (2 млн), «ИИ-агент / ИИ-помощник / ИИ-ассистент» (1,8 млн) и «ИИ-модель» (809 тыс.). При этом именно три последних категории демонстрируют особенно высокую динамику год к году. Таким образом, в топе по-прежнему доминирует общий термин «нейросеть», однако наиболее быстро растет интерес к понятиям, связанным с практической работой с ИИ.

ИИ-агенты и помощники — в топе по упоминаниям

Наиболее заметный рост числа упоминаний происходит вокруг ИИ-агентов и связанных с ними технологий. Помимо основного термина «ИИ-агент / ИИ-помощник / ИИ-ассистент», применение которого выросло на 168% по сравнению с 2025 г., повысилось внимание к более узким понятиям. Термины «агентский / агентный ИИ» и «мультиагентные системы / архитектуры» стали употребляться в 3,8 раза чаще. Словосочетания «агентная экономика» и «оркестрация агентов / ИИ-оркестратор», каждое из которых в 2025 г. упомянули менее 1000 раз, появлялись в соцсетях в 14 и 17 раз чаще соответственно. При этом термин «ИИ-агент» вытеснил такие понятия, как «ИИ-сотрудник / цифровой сотрудник»: их стали применять на 12% реже.

Такая динамика свидетельствует о формировании представления об ИИ как автономном участнике процессов. Именно агентный подход становится одной из центральных тем 2026 г.

Узкая терминология выходит за пределы профессиональной среды

Одним из главных изменений становится быстрый выход профессиональной ИИ-лексики за пределы технологического сообщества. Упоминания «промпта / промпт-инженерии», а также «ИИ-модели» выросли почти в пять раз, «токена» — в 2,7 раза, LLM — в 2,2 раза. Появившийся в начале 2025 г. термин «вайб-кодинг» стал употребляться в 3,4 раза чаще. А число упоминаний определения «AI-native / AI-first», которое еще не получило общепринятого русскоязычного аналога, выросло в 3,5 раза.

Еще один показательный пример — GEO (Generative Engine Optimization, оптимизация контента для генеративных поисковых систем). Число упоминаний этого термина выросло почти в 15 раз. Такая динамика отражает растущий интерес к новым способам работы с контентом и поиском.

Пользователи обсуждают уже не только сам факт использования нейросетей, но и устройство моделей, способы постановки задач и новые практики работы с ИИ. Понятия, которые ранее расценивались как узкоспециальные, используются для описания повседневного опыта взаимодействия с технологиями.

Последствия распространения ИИ все чаще в центре внимания

Помимо роста упоминаемости терминов, связанных с прикладным использованием ИИ, статистика показывает интерес пользователей к последствиям широкого распространения технологии. Так, число упоминаний «ИИ-усталости» выросло на 263%, «ИИ-детокса» — на 96%. Из всех исследованных терминов наибольший рост в 2026 г. показал «нейрослоп / ИИ-слоп»: по сравнению с 2025 г. упоминаний стало больше почти в 20 раз — на 1899%. Это может свидетельствовать о том, что аудитория соцсетей лучше распознает особенности ИИ-контента и все чаще критически относится к его некачественной генерации.

При этом интерес к понятиям, связанным с ранним этапом развития ИИ и футурологическими сценариями, снижается: «цифровой аватар» упоминается почти вдвое реже, AGI — на 17%, тест Тьюринга — почти на 60%.

Исследование охватило русскоязычный сегмент социальных медиа — «ВКонтакте», Telegram, «Макс», «Одноклассники», TikTok, «Дзен», X (Twitter), YouTube, Rutube и другие площадки. Анализировалась частотность употребления отобранных терминов, связанных с искусственным интеллектом, в период с 1 января по 15 августа 2026 г. в сравнении с аналогичным периодом 2025 г.