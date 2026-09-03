«Киберпротект» расширил возможности «Кибер Бэкапа Облачного» для крупных гетерогенных инфраструктур

Компания «Киберпротект» представила обновление 26.07 для «Кибер Бэкапа Облачного» — облачного сервиса резервного копирования (BaaS). Главные векторы обновления — повышенная масштабируемость и производительность защиты, а также развитие возможностей управления и интеграции с системами виртуализации. Теперь платформа позволяет централизованно защищать до 60 тысяч устройств, включая 40 тысяч почтовых ящиков и 20 тыс. физических или виртуальных машин. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

Также переработан механизм лицензирования для производительной работы в крупных инфраструктурах, заложен фундамент для развития многопоточности, расширена поддержка систем виртуализации и Kubernetes, повышена производительность резервного копирования СУБД на основе PostgreSQL, а также добавлены инструменты для массового управления планами защиты.

Повышение производительности резервного копирования

В сервис «Кибер Бэкап Облачный» перенесены механизмы многопоточного резервного копирования файлов из решения «Кибер Бэкап». Агенты для Windows или Linux теперь могут задействовать до 24 потоков для резервного копирования файлов, расположенных в одной или нескольких папках.

Для PostgreSQL многопоточность дополнена поддержкой инкрементных схем, а соответствующие настройки теперь доступны в веб-консоли. Используется собственный механизм «Киберпротекта» без использования стандартных утилит PostgreSQL или журналов транзакций. При этом механизм может работать как в схемах файлового резервного копирования, так и параллельно резервированием журналов транзакций, что сохраняет возможность восстановления баз данных на момент времени (PITR).

Масштабируемость и упрощенный режим лицензирования

Рост предельного числа источников данных под защитой сервиса для одного тенанта потребовал нового режима лицензирования, исключающего возникновение очередей в лицензионных сервисах управляющей платформы при проверке лицензионного статуса защиты десятков тысяч объектов.

Упрощенный режим лицензирования отключает жесткие ограничения на число ресурсов и квоты, что позволяет избежать конфликтов и узких мест в производительности.

Новые сценарии защиты Kubernetes

Защита контейнерных сред стала гибче и охватывает большее число применимых сценариев. Добавлен механизм резервного копирования постоянных дисков, несовместимых с не поддерживающим механизм моментальных снимков драйвером CSI (Container Storage Interface).

Кроме того, теперь администраторы могут использовать метки (labels) для выбора конкретных объектов внутри контейнеров. Это позволяет резервировать и восстанавливать только нужные данные, сокращая время операций и нагрузку на сеть.

Интеграции с системами виртуализации

Список поддерживаемых в безагентном режиме платформ виртуализации пополнился тремя: ECP Veil, SpaceVM и Yandex Cloud.

Развертывание защиты и само резервное копирование виртуальных машин под их управлением стали существенно быстрее, исключена конкуренция агентов с рабочими нагрузками виртуальных машин за их ресурсы, в ряде сценариев обеспечена возможность миграции виртуальных машин из-под управления зарубежных платформ виртуализации путем резервного копирования и восстановления из резервной копии.

Развитие возможностей централизованного управления

Для удобства администраторов в веб-консоли резервного копирования реализовано пакетное управление планами защиты: теперь можно выделить несколько планов и одной операцией запустить, остановить, включить или отключить. Также улучшено представление списка планов (добавлены новые колонки, фильтрация, сортировка и сохранение пользовательских настроек вида).

Особое внимание уделено удобству работы с СУБД. В списке устройств PostgreSQL добавлено поле «Комментарии», обеспечивающее удобство идентификации экземпляров и кластеров Patroni в сценариях наличия множества защищаемых источников данных.

Прекращение поддержки Exchange 2010

Прекращение поддержки Exchange 2010: в связи с завершением жизненного цикла этой корпоративной системы коммуникаций со стороны Microsoft, поддержка Exchange 2010 в «Кибер Бэкапе Облачном 26.07» и последующих версиях полностью прекращена.

«Кибер Бэкап Облачный» — российское решение компании «Киберпротект», которое позволяет сервис-провайдерам предоставлять облачные услуги резервного копирования и восстановления данных (BaaS). Конечные пользователи получают защиту ИТ-инфраструктуры без необходимости самостоятельно приобретать и обслуживать оборудование и программное обеспечение.