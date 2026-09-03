Группа Rubytech и «СибКом Цифра» формируют единую платформу промышленной автоматизации на базе ПАК Скала^р

Группа Rubytech и компания «СибКом Цифра» объявили о формировании единой отечественной платформы промышленной автоматизации. Интеграция программно-аппаратного комплекса (ПАК) Скала^р с решениями разработчика ПО позволяет создавать комплексную среду для управления технологическими и производственными процессами, закрывающую ключевые потребности HMI, SCADA, PIMS, MES и DCS для предприятий промышленности и топливно-энергетического комплекса (ТЭК). О текущих результатах технологического сотрудничества заявлено на ежегодном партнерском мероприятии «СибКом Цифра» в г. Самаре.

Фундаментом для разработки и тестирования платформы выступил распределенный полигон (стенд) Национальной платформы промышленной автоматизации (НППА), развиваемый в рамках межотраслевой рабочей группы ОАСУ ТП. Стенд предоставляет отечественным разработчикам, интеграторам и заказчикам единую среду для проверки работоспособности продуктов и их интеграционных возможностей в различных сценариях. Инфраструктурной основой полигона выступает Машина управления технологическими процессами Скала^р (ПАК АСУ ТП) от Группы Rubytech, предназначенная для построения отказоустойчивых систем автоматизации.

В ходе испытаний на базе Скала^р была подтверждены возможности построения единой, отказоустойчивой и масштабируемой распределенной системы управления (РСУ) исключительно на российских компонентах. В единый контур управления были интегрированы программируемые логические контроллеры (ПЛК) R-Logic и SCADA-система «Каскад 4.0».

«Каскад 4.0» – универсальная платформа, внесенная в реестр Минцифры и построенная полностью на открытом стеке технологий. Платформа предназначена для автоматизации и цифровизации технологических процессов любой сложности с высокой вычислительной мощностью, поддержкой многоядерности и высоким уровнем безопасности.

ПЛК R-Logic отвечают за надежную автоматизацию на уровне технологических узлов, собирая и обрабатывая данные с датчиков по заданной программе.

Совместное применение этих решений формирует единую среду конфигурирования: все элементы платформы автоматизации – от контроллеров и станков до операторских станций – настраиваются и программируются из общего центра. Предложенный системный подход минимизирует риски зависимости от зарубежных технологий и помогает предприятиям выстраивать устойчивые производственные процессы.

«Переход на национальную платформу автоматизации – одна из приоритетных целей российских промышленных предприятий. Доверенные программно-аппаратные комплексы Скала^р – оптимальная основа для реализации подобных проектов. Это набор продуктов, которые не просто полностью совместимы друг с другом, но и адаптированы вендорами под конкретные задачи. Мы намерены развивать продуктовую линейку в соответствии с мировыми тенденциями и расширять взаимодействие с государством и бизнес-партнерами в рамках концепции ОАСУ ТП, чтобы совместно предоставлять заказчикам из промышленного сектора лучшие решения», – отметил Артем Пономарь, начальник отдела промышленной автоматизации направления Скала^р Группы Rubytech.

Особое внимание в рамках новой платформы уделено применению РСУ на объектах критической инфраструктуры: в энергетике, на опасных производственных объектах и в ключевых сегментах ТЭК. Надежность системы гарантируется за счет резервирования критических узлов, применения отказоустойчивых архитектур и строгого контроля целостности данных на всех уровнях.

«Совместимость и развитие комплексных технологических решений на базе доверенной ИТ-инфраструктуры и ПАК «Скала^р» являются одним из перспективных направлений дальнейшего внедрения отраслевых решений на базе экосистемы «Каскад 4.0». Совместное развитие позволит масштабировать накопленные экспертизу и опыт, внедряя комплексные решения в любых отраслях промышленности», – отметил Дмитрий Маслов, заместитель генерального директора ООО «СибКом Цифра».

Группа Rubytech и «СибКом Цифра» продолжают совместную работу над интеграцией продуктов для расширения функциональных возможностей программно-аппаратного комплекса. Дальнейшее развитие технологической интеграции предполагает углубление совместимости решений и проработку отраслевых вариантов комплексного предложения, включающего HMI, SCADA, PIMS, MES и DCS.