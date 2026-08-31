В предложениях «АРМО-Системы» – PTZ 4K камера Panocam PNC-PTZ-8P8X20-H с ИИ для уличного видеоконтроля

Ассортимент оборудования российского производителя «Панокам» расширили уличные PTZ-камеры PNC-PTZ-8P8X20-H. Они обеспечивают круглосуточный видеоконтроль территорий с обзором на 360°, передают 8 МП изображение (сформированное с помощью сенсора 1/1,8") при 25/30 к/с, имеют внушительный оптический зум 20 крат (6,5-130 мм) и прожектор ИК-подсветки дальностью до 300 метров. Благодаря исполнению в корпусе из металла с IP66 и грозозащитой 8000 В PTZ-камера уличная стабильно работает практически в любых внешних условиях в диапазоне температур от -40 до +60 °C. Об этом CNews сообщили представители компании «АРМО-Системы».

Обзор на 360° на средних и дальних дистанциях и другие преимущества уличного видеоконтроля 4K 8 МП камеры PNC-PTZ-8P8X20-H обеспечивают за счет реализованных PTZ-функций. Так, вращение видеомодуля в горизонтальной плоскости осуществляется со скоростью 0,05-240°/с, его наклон по вертикали от -10° до +90° со скоростью 0,05-180°/с. Оперативно приближать интересующие фрагменты сцены для их детального просмотра позволяет 20х трансфокатор с фокусным расстоянием 6,5-130 мм и скоростью масштабирования порядка 3,5 секунды. При этом PTZ 4K камера поддерживает автотрекинг (автоматическое сопровождение подвижных объектов) и позволяет запрограммировать до 255 предустановок и восьми туров патрулирования, каждый из которых может содержать до 32 предустановок.

Для эксплуатации под открытым небом эта PTZ 8 МП камера «Панокам» помещена в металлический корпус с IP66. PNC-PTZ-8P8X20-H стабильно работает при внешних температурах от -40 до +60 °C и имеет защиту от импульсных скачков напряжения до 8 кВ. Электропитание 4K 8 Mp PTZ камера получает напрямую от источника 12 В постоянного тока либо по технологии PoE+ (802.3at), а максимальная потребляемая мощность не превышает 30 Вт. В штатную комплектацию PNC-PTZ-8P8X20-H входит кронштейн из металла для установки 4K камеры на стену или другую вертикальную поверхность. Вместе с этим предусмотрен потолочный монтаж.

Видео 4K PTZ-камера может транслировать при фреймрейте до 25/30 к/с. Используя форматы сжатия H.265/H.264 и регулируемый битрейт от 3 до 15 Мбит/с, PNC-PTZ-8P8X20-H адаптируется к пропускной способности сети. Наряду с передачей видео, PTZ 4K камера позволяет обрабатывать его встроенными средствами видеоаналитики: обнаруживать людей и регистрировать факты вторжения, а также выполнять детекцию лиц, автомобилей, безмоторных транспортных средств, пламени и задымления. Видео и метаданные от 8 МП камеры могут сохраняться локально на встраиваемой карте памяти microSD/SDHC/SDXC емкостью до 256 ГБ.

Высокая информативность изображения в сложных уличных условиях обеспечивается сенсором со светочувствительностью до 0,0005 лк, поддержкой различных режимов экспозиции, функциями BLC, HLC и «антитуман», стабилизацией картинки, а также шумоподавлением 3D DNR. При падении уровня освещенности на объекте до порогового значения автоматически активируется встроенная инфракрасная (ИК) подсветка, эффективная на расстоянии до 300 метров. Вместе с тем, PTZ 4K камера предусматривает управление ИК-подсветкой по команде оператора, когда это необходимо для получения более детализированного изображения.

Уличная PTZ 4K камера PNC-PTZ-8P8X20-H марки Panocam доступна для заказа в компании «АРМО-Системы».