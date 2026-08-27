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Trassir выпустил удаленные рабочие места операторов видеонаблюдения на Astra Linux

Компания Trassir расширила линейку удаленных рабочих мест (УРМ) Trassir Client двумя новыми сериями. Модели серии CT-1 получили сертификат о происхождении товара СТ-1 и внесены в реестр Минпромторга, устройства серии Client Astra работают под управлением ОС Astra Linux, сертифицированной ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители DSSL.

Серия CT-1 представлена моделями Trassir Client CT-1 М4/64-S и Trassir Client CT-1 М4/128-S. Это укомплектованные рабочие места оператора со статусом российского оборудования, которые производятся на территории России. Наличие записи в реестре Минпромторга и сертификата СТ-1 дает заказчикам возможность использовать эти устройства в закупках с ограничениями на иностранную продукцию — в госсекторе, а также на объектах связи, транспорта, энергетики и ТЭК, в финансовом секторе, промышленности, образовании, здравоохранении, спорте и культуре.

Серия Client Astra включает модели Trassir Client Astra М4/64-S и Trassir Client Astra М4/128-S. Работа под управлением Astra Linux ориентирует эти устройства на объекты критической информационной инфраструктуры и отрасли с повышенными требованиями к защите данных: телеком и ИТ, науку, транспорт, промышленность, финансы.

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Обе серии рассчитаны на 64 и 128 каналов и поддерживают вывод изображения на четыре монитора с разрешением 4K. Устройства оснащены двумя гигабитными портами RJ-45 — это дает возможность физически разделить трафик камер и сеть управления. Операционная система на базе Linux отвечает за защиту данных на самом рабочем месте.

Новые УРМ входят в экосистему Trassir, поэтому на объекте можно собрать комплект из видеорегистратора и рабочего места оператора от одного производителя. По оценке компании, такая схема сокращает число поставщиков в проекте, ускоряет ввод системы в эксплуатацию и расширяет сценарии применения видеонаблюдения за счет интеграции с видеоаналитикой, СКУД, облачным сервисом, камерами и программным обеспечением вендора.

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