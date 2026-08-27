«Группа Астра» выпустила версию 1.6.0 платформы «Астра Мониторинг»

«Группа Астра» выпустила версию 1.6.0 платформы «Астра Мониторинг». Пользователям доступен новый инструмент управления, а также расширенные возможности гибкой фильтрации и мониторинга Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Главное обновление — CLI-утилита amctl. С ее помощью запросы метрик, логов и трейсов, настройка мониторов и работа с инцидентами теперь доступны из терминала. Экспорт, создание и обновление мониторов поддерживаются через YAML. Для проведения регламентных работ через CLI доступно приглушение алертов. Подходит для скриптов, CI и ИИ-агентов: данные можно получать в JSON. Утилита amctl поможет агенту анализировать инциденты и готовить рекомендации.

Стала доступна гибкая фильтрация логов и сигналов SNMP/IPMI. Поиск записей теперь возможен по любым атрибутам, а не только по тексту. Для трейсов появились подсказки и ускоренная фильтрация. Расширена фильтрация на странице «Агенты»: появились быстрые фасетные фильтры. Для таргетов и экспортеров добавлены индивидуальные healthcheck, а экспортёрам теперь можно передавать переменные окружения. Благодаря этому пользователи смогут сократить время поиска нужных данных при разборе инцидентов.

Значительно расширены возможности мониторинга Kubernetes. На странице «Инфраструктура» можно отслеживать состояние всего кластера: потребление памяти, дискового пространства, CPU и сети. Появились детальные страницы для нод, подов, DaemonSet, StatefulSet, развёртываний, пространств имён, Cron-задач, сервисов и контейнеров. Метрики контейнеров собираются через kubelet и cAdvisor, а их лейблы можно гибко настраивать под требования пользователя.

Среди прочих улучшений релиза — возможность установки агента на Windows, единая авторизация для «Астра Мониторинга» и Grafana, поддержка тегов в мониторах и новые варианты отображения карты хостов. В системе также реализован базовый журнал аудита, позволяющий отслеживать, кто и какие изменения вносил. Умный поиск страниц теперь учитывает раскладку клавиатуры, транслитерацию и синонимы.

«В версии 1.6 мы сделали важный шаг в сторону автоматизации эксплуатации "Астра Мониторинга". CLI amctl открывает возможности платформы для терминала, скриптов, CI и AI-агентов, а единый подход к фильтрации помогает быстрее работать с разными типами данных наблюдаемости. Одновременно мы продолжаем развивать мониторинг Kubernetes и инструменты для повседневной работы инженерных команд», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».

В новой версии устранены десятки дефектов, в том числе проведена стабилизация состояний проблем и событий мониторов. Кроме того, устранена проблема безопасности, выявленная при SAST-сканировании.