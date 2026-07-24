Московский школьник создал электронный мозг для беспилотного морского катера

Выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученик школы № 1516 Захар Жуков разработал электронный блок управления для безэкипажного катера «НЕРПА» — автономной морской исследовательской платформы. Устройство на базе микроконтроллера ATmega1280 обрабатывает данные с GPS, инерциальных датчиков и передает телеметрию оператору, а при потере связи автоматически переходит в автономный режим. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Катер «НЕРПА» способен решать широкий круг задач. Он может использоваться для экологического мониторинга акваторий, поисково-спасательных операций, исследования труднодоступных участков водоемов, доставки оборудования и проведения подводных съемок. Благодаря модульной конструкции и возможности работы в автономном режиме платформа подходит как для научных исследований, так и для практических задач в прибрежных зонах.

«Опыт работы в технопарке и помощь наставников помогли довести идею до работающего прототипа. Сейчас я планирую внедрить элементы искусственного интеллекта, использовать одноплатный ПК и разработать пользовательское ПО для ПК и мобильных устройств», — сказал Захар Жуков, выпускник Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, учащийся класса математической вертикали школы № 1516 г. Москвы.

Беспилотные технологии стремительно меняют мир, и особенно ценно, когда в их развитие вносят вклад молодые изобретатели. Корпус катера устройства, которое спроектировал Захар Жуков он изготовил из пластика PLA на 3D-принтере, а затем вместе с наставниками провел испытания системы. Модульная конструкция платформы позволяет оснащать ее дополнительным оборудованием — от камер и подводных дронов до посадочных площадок для БПЛА.

«Захар показал умение мыслить системно: он разработал полноценную автономную платформу, способную решать исследовательские задачи. Работа над проектом требовала знаний в области программирования микроконтроллеров, схемотехники и 3D-моделирования — и школьник успешно справился со всем этим. Такие проекты доказывают, что Детский технопарк «Альтаир» дает ребятам реальные навыки, которые позволяют создавать серьезные инженерные разработки», — сказал Сергей Канаев, преподаватель Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА.

В основе системы — микроконтроллер ATmega1280 с набором модулей: GPS и мульти-GNSS-приемниками для точного позиционирования, GSM-модулем для передачи телеметрии, инерциальным модулем и помехозащищенной антенной решеткой. Программное обеспечение Захар написал на C++ в среде MicrochipStudio. Алгоритм работы предполагает сбор и обработку данных с датчиков с возможностью передачи информации оператору; при отсутствии связи система автоматически переходит в автономный режим. «НЕРПА» может работать автономно или управляться вручную, а подзарядка идет от аккумуляторов и солнечных батарей.

«Детский технопарк «Альтаир» — это место, где школьники получают доступ к оборудованию и знаниям, которые позволяют им создавать реальные инженерные продукты. Захар — яркий пример того, как талант, поддержка наставников и современная техническая база помогают воплощать смелые идеи. Мы гордимся, что наши выпускники уже в школе решают задачи, которые имеют практическое значение», — отметил Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

Проект Захара Жукова уже привлек большое внимание экспертов. В планах молодого разработчика — доработка системы и интеграция элементов искусственного интеллекта.