Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

«Ситилинк» открывает предзаказы на новые умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9

Федеральный ритейлер «Ситилинк» открывает предазказы на новые умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9. Новинки получили более производительную аппаратную платформу, увеличенное время автономной работы, яркие дисплеи и расширенные функции для контроля физической активности и самочувствия. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Galaxy Watch Ultra2 рассчитаны на пользователей, которые регулярно занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Новинка получила аккумулятор емкостью 800 мАч, что на 35% больше по сравнению с предыдущим поколением, новейший ультрапроизводительный процессор Snapdragon Wear Elite Platform и дисплей с пиковой яркостью до 5000 нит для комфортного использования даже под прямыми солнечными лучами.

Устройство оснащено титановым корпусом с защитой от попадания влаги и пыли по стандарту IP69K, водонепроницаемостью 10 ATM и сертификацией EN13319, благодаря чему подходит в том числе для занятий дайвингом. Среди новых спортивных возможностей — режим бега по пересеченной местности с анализом рельефа, рекомендации по поддержанию водного баланса во время тренировок и функции мониторинга погружений.

chasy700.jpg

Пресс-служба «Ситилинк»
«Ситилинк» открывает предзаказы на новые умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra2 и Galaxy Watch9

Galaxy Watch9 ориентированы на повседневное использование и непрерывный контроль состояния организма. Часы получили легкий алюминиевый корпус, обновлённый дизайн для более комфортной посадки на запястье, ёмкий аккумулятор на 390 мАч и дисплей с яркостью до 3000 нит. За быстродействие устройства также отвечает процессор Snapdragon Wear Elite Platform.

Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой
Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой цифровизация

Обе модели оснащены интеллектуальными функциями мониторинга здоровья на базе ИИ. Часы анализируют биометрические показатели пользователя и помогают следить за качеством сна, состоянием сердечно-сосудистой системы, уровнем физической нагрузки, восстановлением после тренировок и другими параметрами. Среди новых возможностей — расширенный анализ дыхания во сне, оценка жизненных показателей, рекомендации по кардионагрузке, отслеживание физической формы и контроль уровня окружающего шума.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Астахов, «Бинго-Софт»: Управление обращениями + ИИ: безопасный путь от трех‑пяти систем к управляемому стеку

iPhone шпионит за каждым. Записываются все прикосновения к экрану в App Store

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Конец массовых обзвонов? Суд впервые защитил российских операторов связи от исков микрокредитных организаций

ИИ из розетки, или как Foundation Model Hub меняет экономику работы с нейросетями, — рассказывает Дмитрий Подшибякин, «Турбо Облако»

В Британии открыли крупнейший в Европе испытательный полигон для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще