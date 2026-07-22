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Рекламная сеть «Яндекса» за три года выплатила авторам каналов и блогов 5,3 млрд рублей

За три года с момента появления возможности зарабатывать с РСЯ на размещении рекламы в мессенджерах и социальных сетях блогеры заработали 5,3 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

К монетизации подключились каналы разных тематик, от небольших авторских проектов до крупных медиа. Среди партнеров РСЯ есть каналы с аудиторией от одной тысячи до 3,5 млн подписчиков. При этом если раньше инфлюенс-маркетинг ассоциировался у рекламодателей с продвижением у крупных блогеров, сегодня спрос смещается в сторону небольших и нишевых авторов.

«Еще несколько лет назад для рекламодателей инфлюенс-маркетинг ассоциировался с высокими бюджетами и прямыми переговорами с популярными блогерами. Сегодня это полностью автоматизированный и доступный канал продвижения даже для малого бизнеса: в «Яндекс Директе» рекламную кампанию в мессенджерах можно запустить с бюджетом от 300 руб. в неделю и гибко им управлять. Сегодня среди самых активных рекламодателей в инфлюенс-маркетинге — бизнесы из сфер недвижимости, авто, ритейла, образования, фармацевтики, развлечений и СМИ», — сказал Олег Иванов, директор по развитию новых рекламных продуктов «Рекламной сети Яндекса».

Все больше авторов одновременно развивают несколько площадок, чтобы расширять аудиторию и увеличивать суммарный охват. Учитывая этот тренд на мультиплатформенность, Яндекс продолжает развивать для авторов рекламную монетизацию сразу для разных платформ. Сегодня к РСЯ могут подключиться авторы из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Турции, которые ведут каналы и блоги в Telegram, «Макс», «ВКонтакте», «Дзене», Rutube и YouTube с аудиторией от 1 тыс. подписчиков.

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За последний год число подключенных к РСЯ каналов выросло на 33% — с 18 до 24 тыс., а бюджеты рекламодателей на размещение рекламы у блогеров через «Яндекс Директ» с 2023 г. увеличивались в среднем в 4,8 раза год к году — во многом благодаря постоянному росту внутри сервиса линейки доступного инвентаря для продвижения у блогеров.


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