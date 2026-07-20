«М.Видео»: в России стали чаще покупать ноутбуки дороже 50 тыс. рублей

«М.Видео» проанализировала продажи ноутбуков на российском рынке по итогам первого полугодия 2026 г. За шесть месяцев россияне приобрели 1,12 млн ноутбуков на общую сумму 72,6 млрд руб. При этом покупатели все чаще выбирают более производительные устройства: доля ноутбуков стоимостью свыше 50 тыс. руб. выросла до 57% всех продаж в штуках против 48% годом ранее. Наиболее заметно увеличился спрос на модели стоимостью более 72 тыс. руб. — их доля выросла с 25% до 31%. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.Видео» Кирилл Исаев: «Мы видим, что сегодня покупатели все более осознанно подходят к выбору устройства под свои задачи. Если раньше недорогой ноутбук часто рассматривался как универсальное решение для базовых сценариев использования, то сейчас часть этого спроса переходит в категорию планшетов. Планшеты полностью закрывают задачи, связанные с просмотром контента, обучением, интернетом и повседневной коммуникацией. При этом покупатели, которым требуется полноценный рабочий инструмент, все чаще выбирают более производительные ноутбуки среднего и высокого ценового сегмента. Именно поэтому мы наблюдаем рост доли устройств стоимостью свыше 50 тысяч рублей, увеличение среднего чека и устойчивый спрос на современные конфигурации с мощными процессорами, большим объемом памяти и экранами 16 дюймов».

Наиболее востребованными по-прежнему остаются ноутбуки с экраном 15,6 дюйма, однако рынок постепенно смещается в сторону современных 16-дюймовых моделей. За год их доля выросла с 26,8% до 30,9%, тогда как популярность устройств с диагональю 15,6 дюйма снизилась с 43% до 36,9%. Это связано с активным обновлением модельных рядов производителей и растущим спросом на ноутбуки с увеличенной рабочей областью экрана без существенного увеличения габаритов устройства.

В денежном выражении крупнейшими брендами российского рынка ноутбуков стали Asus, Apple, Huawei, Honor и MSI. В количественном выражении в пятерку лидеров вошли Asus, Huawei, Honor, Unbranded и Lenovo.

Среди самых популярных моделей первого полугодия — Huawei MateBook D16, Asus Vivobook Go 15 и Honor MagicBook X16. Наибольшим спросом пользовались универсальные ноутбуки стоимостью 50–60 тыс. руб., предназначенные для работы, учебы и повседневного использования. Одновременно сохраняется высокий интерес к игровым моделям, включая Asus TUF Gaming, Lenovo LOQ, MSI Katana и Acer Nitro, а в премиальном сегменте — к Apple MacBook Air.

Лидирующие позиции среди процессоров сохраняет Intel Core i5, однако покупатели все чаще выбирают более производительные конфигурации. Высоким спросом пользуются ноутбуки на базе AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7 и Apple M-series, а также устройства с новыми процессорами линейки Intel Core, что подтверждает растущий интерес к производительным решениям для работы, творчества и развлечений.