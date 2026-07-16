Студенты МФТИ создали умный зонт для защиты от солнца на пляже

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня. Продукт создается для государственных и частных курортов, отелей категорий четыре–пять звезд, пляжных клубов, а также владельцев глэмпингов и загородных домов отдыха. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

«Умный зонт» заменит стандартные стационарные зонты на пляжных территориях, в зонах отдыха отелей, ресторанов, а также в городских общественных пространствах. По словам создателей, их продукт избавит отдыхающих от необходимости самостоятельно передвигать шезлонг или регулировать полотно тента в течение дня. В свою очередь, владельцы курортных объектов и городских набережных, благодаря умному зонту, смогут снизить эксплуатационные расходы и повысить эстетическую привлекательность инфраструктуры за счет использования более компактных и технологичных конструкций.

Ежегодно миллионы отдыхающих на пляжах сталкиваются с одной и той же сезонной проблемой: через каждые полчаса приходится вставать, чтобы передвинуть шезлонг вслед за уходящей тенью, либо ждать, пока это сделает персонал. Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) нашли технологическое решение этому бытовому неудобству, разработав прототип «умного зонта», который самостоятельно отслеживает движение солнца.

«Нашей целью было создать технологичный солцезащитный зонт, способный направлять свой купол перпендикулярно солнцу в течение дня. Это обеспечит людям комфорт, а российским курортам – современный hi-tech имидж, делая технологии частью повседневного отдыха», – сказал руководитель проекта, студент третьего курса Физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Иван Турубар.

Высота конструкции составляет 3 м, а площадь купола и область затенения – 2 на 2 м. Точность движения – до 2 градусов. Этого удалось добиться благодаря трем сервоприводам, отвечающим за азимутальный угол, зенитный угол и ориентацию самого купола.

«Ключевая особенность нашего зонта – гибридная система слежения, объединяющая два метода позиционирования. В устройстве используется оптический датчик, который определяет реальное положение солнца и обнуляет накопленные механические ошибки, незаметные для микроконтроллера. Параллельно с этим в программный код заложена астрономическая модель небесной механики, позволяющая зонту не «теряться» в пространстве в пасмурную погоду и не реагировать на посторонние засветки», – сказал инженер Антон Горяинов.

Устройство оснащено оптическим датчиком, установленным на куполе. Сенсор фиксирует максимальную интенсивность солнечного излучения и передаёт сигнал механизму поворота, что позволяет зонту самостоятельно изменять угол наклона без участия человека.

Над реализацией идеи работает команда из четырех студентов, выполняющих функции разработчика, конструктора, маркетолога и дизайнера. Все участники имеют инженерное и математическое образование, что, по их признанию, позволяет эффективно взаимодействовать и распределять задачи на всех этапах производства. Команда проекта: студенты МФТИ Антон Горяинов, Александр Петряев, Иван Турубар и Константин Лишик.

Проект уже получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям в размере 1 млн руб. В настоящее время «Умный зонт» находится на стадии создания минимально жизнеспособного продукта (MVP). Запуск пилотной версии устройства запланирован на текущий курортный сезон в Москве. Дальнейшее масштабирование проекта будет зависеть от результатов полевых испытаний и спроса со стороны индустрии гостеприимства.

Проект развивается при поддержке Офиса студенческого предпринимательства – экосистемы развития студенческих стартапов и предпринимательской культуры в МФТИ. Цель ОСП – сформировать поколение технологических предпринимателей, способных быстро преобразовывать научные и инженерные компетенции в продукты и стартапы, отвечающие на запросы индустрий и формирующие новые рынки.