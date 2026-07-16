Релиз Arenadata QuickMarts: резервное копирование ADQMDB и обновленный ADQM Notebook

Группа Arenadata выпустила новый релиз Arenadata QuickMarts (ADQM) — продукта для быстрой аналитики на основе структурированных данных. В версии 26.3.3.20.1.b1 добавлен механизм резервного копирования и восстановления данных сервиса ADQMDB, а также значительно расширена функциональность ADQM Notebook — инструмента для работы с данными ADQMDB с удобным графическим интерфейсом. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Основные изменения Arenadata QuickMarts: резервное копирование и восстановление данных ADQMDB через механизм Wizard в Arenadata Cluster Manager (ADCM), обеспечивающий поэтапный ввод настроек, необходимых перед непосредственным запуском действия, в резервную копию включаются базы данных, таблицы и словари, поддерживается сохранение как в локальной файловой системе, так и в хранилище S3; конфигурирование сетевых настроек на уровне кластера; настройка TLS и управление шифронаборами в Chproxy; поддержка операционных систем Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9 и РЕД ОС 8.0 (сертифицированная редакция); обновленные версии сервисов ClickHouse 26.3.3.20, Chproxy 1.30.

Ключевые изменения ADQM Notebook: отображение зависимостей между объектами ADQMDB (с использованием опции Show dependency graph); автоматическое форматирование SQL-кода (с использованием опции Beautify SQL); окно просмотра обобщённой информации о ноутбуке (Overview); возможность миграции хранилищ ноутбуков в реплицированные таблицы; поддержка работы через Chproxy для автоматического равномерного распределения нагрузки между серверами.

Дополнительно выполнен рефакторинг выбора сервиса координации в интерфейсе ADCM (внутренний или внешний ZooKeeper / ClickHouse Keeper). Сокращено число блоков настроек на верхнем уровне конфигурационного дерева: вложенные группы параметров появляются в зависимости от выбранного сервиса координации.

«В новой версии Arenadata QuickMarts мы сделали фокус на надежности и удобстве управления данными: теперь пользователи могут быстро и удобно выполнять резервное копирование и восстановление ADQMDB, а ADQM Notebook получил новые возможности для работы с зависимостями и кодом», — сказал Антон Коваленко, директор по продуктовому маркетингу Arenadata.

Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная СУБД на основе технологии ClickHouse, ставшей отраслевым стандартом для оперативной бизнес-аналитики на больших объемах данных. Продукт подходит компаниям, которым нужна быстрая аналитика, и может применяться в различных сферах бизнеса.

ADQM решает следующие задачи: быстрая обработка одновременных запросов сотен и тысяч пользователей витрин данных; работа в связке с СУБД Arenadata DB (ADB) для реализации data-mart-слоя; хранение и анализ временных рядов; анализ серверных журналов; стандартная СУБД для BI-систем.

Продукт Arenadata QuickMarts сертифицирован ФСТЭК России по требованиям к четвертому уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4).