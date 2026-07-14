diHouse представляет бренд Sharge на российском рынке

Компания diHouse объявляет о подписании эксклюзивного договора с брендом аксессуаров Sharge на представление их продукции на российском рынке. Партнерам доступны для заказа портативные аккумуляторы, накопители, сетевые зарядные устройства и зарядные кабели. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Российский рынок мобильных аксессуаров демонстрирует устойчивую положительную динамику: в первом квартале 2026 г. продажи в натуральном выражении выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Ключевым драйвером этого роста стали внешние аккумуляторы.

Продукты Sharge отвечают всем ключевым требованиям современного потребителя. Отличительная черта продуктов бренда — необычный футуристичный дизайн. Инновации Sharge подтверждены более чем 75 патентами и 30 престижными наградами, включая титулы «Бренд года» и победы на выставках IFA и Muse Creative Awards. Миссия бренда — создание лучших решений для зарядки и хранения данных, в которых удобство потребителя стоит на первом месте. Компания инвестирует в исследования и осваивает передовые технологии, чтобы обеспечивать максимально быструю и надежную работу устройств.

Внешние аккумуляторы Sharge объединяют передовые технологии зарядки, продуманную эргономику и фирменный стильный дизайн. Флагманские модели серии ICEMAG выделяются уникальной системой активного охлаждения. Icemag 2 первым в мире получил поддержку Qi 2 с вдвое более быстрой беспроводной зарядкой, а Icemag 3 оснащен усовершенствованным вентилятором на 10 тыс. оборотов и встроенным кабелем USB-C.

Мощные модели Shargeek 140, 170 и 300 оснащены прозрачным корпусом, информативным дисплеем и впечатляющей выходной мощностью до 300 Вт, при этом модели 170 и 300 поддерживают зарядку трёх устройств одновременно и защищены от влаги по стандарту IP66.

Компактные Flow 3 и Flow 4, несмотря на маленький размер, выдают до 45 Вт и комплектуются прочными плетеными кабелями, выдерживающими вес до 10 кг. Модель Hyper Tower 170 с двумя встроенными кабелями и возможностью одновременной зарядки четырёх устройств — идеальный выбор для путешественников и профессионалов.

Сетевые зарядные устройства Sharge получили технологию GaN, быстрые протоколы зарядки и многоуровневую систему защиты. Модель Pixel 140 Вт выделяется пиксельным дисплеем, тремя портами USB-C и поддержкой PD 3.1, Retractable 65 Вт — прозрачным корпусом и встроенным выдвижным кабелем для зарядки двух устройств одновременно.

Корпуса для SSD от Sharge представлены двумя моделями под разные задачи. Disk Plus выполнен из тончайшего алюминия, поддерживает накопители до 4 ТБ и оснащен встроенным USB-C-кабелем с функцией передачи данных и зарядки мощностью 100 Вт. Модель Disk — это карманное решение весом 24 г с активным охлаждением, защитой IP54 и устойчивостью к падениям, совместимое с M.2 NVMe SSD (2230) и не требующее инструментов для сборки.

Кабели бренда Sharge предлагают решения для любых задач: от компактной модели на 0,6 м с ресурсом 10 тыс. подключений до MagLoop с магнитной оплеткой, которая автоматически сворачивается в кольцо для удобного хранения. Флагманские варианты поддерживают мощность до 240 Вт и протокол PD 3.1, а L-образная модель длиной 0,18 м обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

Ольга Полоновская, руководитель направления «Бытовая техника и Электроника» компании diHouse: «Мы рады официально объявить о старте сотрудничества с брендом Sharge, который задает новые стандарты в сегменте аксессуаров. Уверены, что футуристичный дизайн и передовые технологические решения бренда станут значимым преимуществом для наших партнёров. Для российского бизнеса это своевременная возможность диверсифицировать ассортимент и привлечь аудиторию, ориентированную на качество и инновации».

Жанг Бо (Zhang BO), генеральный директор компании Sharge: «Для нас большая честь стать частью портфеля diHouse, и мы рассматриваем это как стратегический шаг по укреплению позиций на российском рынке. Выход на надёжного партнёра позволит нам оперативно реагировать на запросы местного бизнеса и предлагать рынку действительно актуальные, соответствующие всем запросам пользователя и трендам, устройства. Уверены, что наше объединение усилий откроет новые возможности для масштабирования и создания уникальных предложений для клиентов».