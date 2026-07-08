Сервисы «Яндекса» научились понимать якутскую речь

«Яндекс» добавил поддержку якутского языка в технологию синтеза и распознавания речи. Пользователи теперь могут переводить диалоги с якутского в режиме реального времени и использовать голосовой ввод, когда нет возможности печатать. Помимо якутского, эти технологии работают и с другими языками народов России: татарским, чувашским, башкирским, марийским и удмуртским. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекса».

Чтобы перевести фразу с якутского, достаточно ее произнести — раньше пользователи могли только вводить текст на этом языке. Теперь общаться с носителями языка можно даже без его знания: в приложении «Переводчика» для этого есть режим диалога. Например, один собеседник может говорить на русском, другой — на якутском, а приложение будет автоматически переводить фразы на нужный язык и озвучивать. Кроме того, голосовой ввод в «Клавиатуре» мгновенно преобразует сказанное в текст — это пригодится, когда нет времени или возможности печатать.

Синтез речи и голосовой ввод на якутском доступны на сайте и в приложении «Переводчика», в «Клавиатуре» для Android и iOS, а также прямо в тематическом блоке перевода в «Поиске».

«Яндекс» развивает проект по сохранению языков народов РФ совместно с Домом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Всего в сервисах компании доступно более 20 языков народов РФ: татарский, чувашский, башкирский, марийский, удмуртский, чеченский, бурятский, осетинский, тувинский и другие.

«Сохранение языков — стратегическая задача в условиях цифровой трансформации: язык отражает самобытность народа, передает традиции и укрепляет взаимопонимание между людьми. Перевод текстов с якутского языка более чем на сто других языков и обратно доступен пользователям с 2020 г. в «Яндекс Переводчике», а синтез и распознавание речи — еще один шаг к тому, чтобы якутский язык оставался удобным инструментом повседневного общения», — отметил Александр Болховитянов, руководитель проекта локализации продуктов «Яндекса» на языки народов России.

Евгений Григорьев, глава города Якутска, сказал: «Соглашение между «Яндексом» и Якутском, подписанное в феврале этого года, реализуется столь быстрыми темпами. Менее чем за полгода пользователям стали доступны озвучка якутского языка и голосовой ввод. Символично, что это событие произошло в Год единства народов России. Хочу выразить искреннюю благодарность разработчикам, а также всем специалистам с якутской стороны, кто принимал участие в озвучке».