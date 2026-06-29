МТС открыла предзаказ на игру GTA VI

МТС объявляет о старте предзаказа одной из самых ожидаемых игр Grand Theft Auto VI на сервисе «МТС Оплата». Игра доступна в двух изданиях Standard Edition и Ultimate Edition. Об этом CNews сообщили представители МТС.

У пользователей «МТС Оплаты» появилась возможность сделать предзаказ GTA VI для консолей PlayStation 5. Мировой релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 г.

Для всех геймеров, совершивших предзаказ, предзагрузка цифровой версии откроется на неделю раньше – 12 ноября 2026 г., что позволит игрокам запустить игру сразу в день релиза. Также издатель обещает бонусы за ранние покупки: во все цифровые предзаказы включат месяц подписки GTA+.

Выбрать версию GTA VI и оплатить ее предзаказ на сайте «МТС Оплата» можно по СБП с карт любых российских банков или с лицевого счета абонента МТС. Ваучер и инструкция по активации придут на указанную электронную почту после оплаты.

«Геймеры 13 лет ждали релиз GTA VI. Пятая часть вышла в сентябре 2013 г. и стала самой коммерчески успешной видеоигрой в истории. Она разошлась тиражом более 200 млн копий и превратилась в один из самых высоко оцененных критиками шедевров игровой индустрии. Ажиотаж вокруг выхода GTA VI в последние месяцы только усиливается. Игра уже считается самым дорогим медийным продуктом в истории человечества и претендует на роль самой масштабной видеоигры. Поскольку мы стараемся предоставлять нашим пользователям доступ ко всем самым актуальным новинкам и трендовым играм, мы не могли пропустить такое событие и открыли возможность предзаказа одновременно с его мировым стартом», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Базовое издание GTA VI включает историю Джейсона и Лусии в вымышленном штате Леонида и весь основной игровой опыт. В расширенном издании геймеры получат бонусы в сюжетной линии и дополнительный контент, включая транспорт, оружие и косметические возможности, например, прически главных героев.

События новой части развернутся в полюбившемся геймерам неоновом Вайс-Сити, но масштаб карты теперь охватывает целый штат Леонида, который списан с реальной Флориды. Игроков ждет контрастный открытый мир: деловые кварталы мегаполиса, болотистые низины, курортные острова, провинциальные городки и заповедные леса. Преодолевать огромные пространства игроки будут с помощью самого разного транспорта – от автомобилей и мотоциклов до авиации и катеров.

Помимо традиционных для серии активностей с разнообразными криминальными событиями, игра делает ставку на детальную симуляцию жизни. Свободное время персонажи смогут проводить в спортзале или тратить его на каякинг, дайвинг, рыбалку, мини-гольф и прочие активности.