Программное обеспечение резидента ОЭЗ Москвы включено в реестр Минцифры России

Новую разработку резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» включили в реестр российского программного обеспечения (ПО). Она уже встроена более чем в 50 моделей сетевого оборудования. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Технополис Москва».

«Импортозамещение в сфере телекоммуникационного оборудования — важная часть технологического суверенитета страны. Один из резидентов ОЭЗ создает комплексные решения для корпоративных, промышленных и операторских сетей. Включение разработки в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России позволит выпускать полностью отечественную продукцию на рынке сетевого оборудования. За время работы в ОЭЗ компания произвела телекоммуникационных изделий более чем на 985 миллионов рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Разработчиком ПО выступила компания «Ангстрем-Телеком». Ее встроенное программное обеспечение AngtelOS предназначено для собственного сетевого оборудования: Ethernet коммутаторов, маршрутизаторов, беспроводных Wi-Fi мостов. Программное обеспечение устанавливают прямо на этапе выпуска оборудования. Оно управляет маршрутизацией и коммутацией трафика на устройствах линеек коммутаторов «Топаз» и «Корунд». Компания уже выпустила более 20 тыс. устройств с этим ПО, большая часть из которых используется в промышленности.

Сегодня на 10 площадках ОЭЗ общей площадью более 430 га работает свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они развивают микроэлектронику, приборостроение, биомедицину, ИТ-сферу и робототехнику. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превышает 33 тыс. Москва активно развивает промышленные комплексы и предприятия. Поддержка города позволяет им повышать эффективность производства и развивать кадровый потенциал. Это вносит вклад в реализацию национального проекта «Средства производства и автоматизации».