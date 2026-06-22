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Билайн получил сразу две профессиональные премии за технологические решения для бизнеса

Билайн (ПАО «ВымпелКом») удостоен наград в двух номинациях отраслевой премии CNews «Инновации года 2026». Церемония награждения состоялась накануне в Москве и собрала ведущих игроков российского ИТ-рынка, представителей государственных структур, а также независимых экспертов и аналитиков.

Победителями признаны два продукта от «билайн бизнес»: платформа «Центр Управления М2М*» и UniSim** – технологическое решение на базе универсальной сим-карты. Оба этих продукта обеспечивают корпоративным клиентам стабильную связь и качественный контроль за удаленными объектами.

В номинации «Революция в области M2M/IoT» награду получило решение UniSim – универсальная сим-карта от «билайн бизнес». Технология, на базе которой реализован продукт, обеспечивает повышенную доступность устройств за счет выбора лучшей базовой станции среди всех операторов по уровню сигнала и автоматического саморезервирования канала связи при аварии на радиосети. Если произошла авария на радиосети текущего оператора, то устройство просто переключится на другого доступного.

В номинации «СМР-платформа года – Центр Управления M2М» победу одержал личный кабинет «Центр Управления М2М» от «билайн бизнес». Продукт дополняет UniSim и дает широкий набор инструментов управления такими сим-картами.

«Центр управления M2M» является «одним окном» для клиентов с большим парком М2М/IoT***-устройств. Функционал центра позволяет заказчикам контролировать ситуацию на объектах, отслеживать аварии, проводить аналитику, менять тарифы и оплачивать услуги в едином интерфейсе.

Максим Павлов, руководитель службы по развитию продуктов интернета вещей «билайн бизнес»:

«Для клиентов, чей бизнес напрямую зависит от стабильности передачи данных — будь то тысячи автомобилей каршеринга или распределенная сеть банкоматов, — критически важны две вещи: отсутствие отказов и простота управления. Личный кабинет платформы «Центр Управления М2М» реализует принцип «одного окна»: от детализации трафика до смены тарифа и получения отчетов. Но главный экономический эффект достигается за счет отказа от постоянных выездов инженеров на объекты — интеллектуальное переключение между сетями решает проблемы связи автоматически, повышая доступность устройств и сокращая операционные расходы наших клиентов».

Оба отмеченных наградами продукта ориентированы на отрасли, в которых количество М2М-сим-карт исчисляется десятками и сотнями тысяч: банки, каршеринг, энергосетевые и энергосбытовые компании, логистические и транспортные предприятия, охранные организации.

Награжденные технологии напрямую сокращают расходы заказчиков на создание и поддержание M2M/IoT-решений. Установка универсальной сим-карты снимает проблему дополнительных выездов на объект и расширяет возможности по подключению новых устройств. Контроль за использованием трафика, онлайн-детализация и подключение услуг сосредоточены в личном кабинете — отказоустойчивость и прозрачность управления достигаются без капитальных затрат на собственную инфраструктуру мониторинга.

*M2M (Machine-to-Machine — «от устройства к устройству») — технология межмашинного взаимодействия, при которой устройства автоматически обмениваются данными без непосредственного участия человека. Это один из компонентов интернета вещей (IoT).

**UniSim — сим-карта, которая обеспечивает повышенную доступность устройств за счет выбора лучшей базовой станции среди всех операторов по уровню сигнала и автоматического саморезервирования канала связи при аварии на радиосети.

***IoT (Internet of Things, «интернет вещей») — система взаимосвязанных физических устройств, которые оснащены датчиками и программным обеспечением, подключены к интернету и обмениваются данными.

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