«Юрент» начал использовать IoT-модули собственной разработки на самокатах сервиса

Кикшеринг «Юрент» начал оборудовать парк собственными IoT-модулями, разработанными на базе R&D-центра «Юрент». Девайсы нового поколения TR10 уже получили самокаты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Об этом CNews сообщили представители «Юрент».

IoT-модуль — важнейшая часть любого шерингового самоката. Он позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение устройства, получать телеметрию (скорость, заряд батареи и другие показатели). Именно с помощью этого модуля сервисы кикшеринга могут контролировать соблюдение медленных зон и запретных для движения участков.

Пилотное внедрение в четырех крупнейших городах уже показало значительный прирост стабильности работы самокатов и точности их позиционирования. В планах «Юрент» — полный перевод всего парка самокатов на собственные IoT-модули нового поколения.

Новые модули TR10 имеют ряд ключевых отличий от предыдущих решений, используемых в сервисе.

В первую очередь новый GPS-модуль обеспечивает улучшенную точность геопозиционирования самоката. Это важно, например, для корректного завершения поездки или работы медленных и запретных зон. Благодаря новой оптимизированной под все основные 4G-диапазоны России антенне улучшатся качество и стабильности сигнала сети.

Корпус модуля выполнен из прочного пластика, что напрямую увеличивает срок эксплуатации устройств. Уровень влагозащиты IP68 существенно снижает риск выхода трекера из строя при попадании воды, дождя или при езде по лужам.

Более мощный микропроцессор создает необходимый резерв вычислительной мощности для внедрения новых функций в будущем без замены модуля. А встроенное ПО собственной разработки позволяет компании оперативно внедрять новый функционал и вносить изменения в существующий, не ожидая действий сторонних вендоров.

«Переход на собственные IoT-решения — это важнейший этап для нас. Мы больше не зависим от внешних поставщиков и можем самостоятельно управлять качеством, надежностью и сценариями использования трекеров. Новые модули TR10 позволят лучше контролировать парк и не только сократить операционные издержки компании на логистику, но и повысить безопасность наших самокатов а, значит, и наших пользователей», — сказали представители «Юрент».