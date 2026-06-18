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Исследование: жители более 70% городов России тратят на электронику больше москвичей

По данным исследования международного онлайн-ритейлера «Дубайский экспресс», у жителей 71% российских городов средний чек на заказ электроники в интернете выше, чем в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Дубайского экспресса».

Самые высокие онлайн-траты на эту категорию зафиксированы на Дальнем Востоке (Владивосток, Хабаровск, Якутск, Певек). В Дальневосточном федеральном округе средний чек составляет почти 35 тысяч рублей, что почти на 15% превышает показатель столицы (30,4 тыс. руб.) и на 12,3% — общероссийский (31 тыс. руб.).

Впереди Москвы находятся и города арктической зоны России, где заказывают в среднем на 33,2 тыс. руб. (+9,2% к московскому чеку, или же +7% к общероссийскому). Так, в Апатитах уровень трат составляет 41 тыс. руб. (+35% к уровню Москвы), а в Воркуте и Мончегорске достигает 39,2 тыс. руб. (+29%).

В европейской части России можно увидеть «идеальную ничью»: здесь все заказы приходятся на 137 городов Севера и такое же количество городов Юга. Хотя в северных населенных пунктах чуть выше средний чек, южные отличают более высокая активность покупателей электроники и большее разнообразие товаров в корзине.

Наиболее высока средняя стоимость заказов в Рыльске Курской области: 48,3 тыс. руб. (+59% к уровню Москвы).

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«Четыре из пяти заказов электроники делают не в Москве, в 794 городах средний чек выше, чем в столице. Заказывают не только в города-миллионники, но и в самые отдаленные уголки страны — вплоть до крошечных сел, где живет от силы пара тысяч человек. Покупатели выбирают устройства осознанно: зачастую доступность важнее суммы, в то же время во многих регионах не экономят на флагманских гаджетах, поскольку они стали важной частью повседневной жизни и работы», — сказал Никита Терехов, CEO и управляющий партнер «Дубайского экспресса».

Исследование проводилось на основе данных о заказах электроники за год. Они охватывают покупки на маркетплейсах Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет» и AliExpress из 1,104 тыс. населенных пунктов во всех регионах России.

*По данным DataInsight, в 2025 г. средний чек в российских интернет-магазинах составил 1,6 тыс. руб., что значительно меньше средней стоимости заказа в случае покупки гаджетов онлайн. Согласно последним опубликованным данным Росстата, в России насчитывается 1,119 тыс. городов.

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