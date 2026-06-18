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«Информтехника» выпустила первую российскую портативную TETRA-радиостанцию «МиниКом-АНР-3»

Группа компаний «Информтехника», российский разработчик доверенных систем профессиональной связи, объявила о запуске серийного производства первой полностью российской абонентской портативной радиостанции стандарта TETRA — «МиниКом-АНР-3». Новинка стала развитием линейки «МиниКом-TETRA» и ориентирована на использование в критических и технологических сетях радиосвязи. Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

«МиниКом-АНР-3» представляет собой профессиональную цифровую радиостанцию, обеспечивающую широкий спектр сервисов TETRA: экстренную, индивидуальную, групповую, широковещательную голосовую связь в дуплексном и полудуплексном режимах, пакетную и канальную передачу данных, обмен сообщениями. Устройство поддерживает работу в сетях с повышенными требованиями к отказоустойчивости и безопасности, включая сценарии с приоритетными и вытесняющими вызовами.

Портативная радиостанция «МиниКом-АНР-3» отличается надежностью, устойчивой связью в сложных радиочастотных условиях и длительным временем автономной работы. Конструктивное исполнение устройства адаптировано для эксплуатации в жестких условиях — промышленной инфраструктуры, транспортных жд и авиаузлов, объектов энергетики.

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Информтехника

Рация «МиниКом-АНР-3» разработана и производится в России, что позволяет обеспечить технологическую независимость и контроль над жизненным циклом продукта. По радиостанции АНР-3 получены необходимые декларации соответствия, протоколы климатических и механических испытаний, сертификат соответствия Минцифры России, подтверждена готовность к включению в реестр российского промышленного оборудования (РЭП), что подтверждает ее готовность к применению в корпоративных и ведомственных сетях связи субъектов критической инфраструктуры.

В компании отмечают, что запуск серийного производства «МиниКом-АНР-3» является важным шагом в реализации политики импортонезависимости и укрепления цифрового суверенитета в сфере профессиональной радиосвязи.

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«Сегодня заказчики из сегментов критической информационной инфраструктуры все чаще ставят задачу перехода на полностью отечественные решения. Мы реализуем не просто отдельное устройство, а полнофункциональную платформу TETRA, способную качественно заменить зарубежные аналоги», — сказал руководитель направления профессиональной мобильной радиосвязи ГК «Информтехника» Александр Шупиков.

Решение ориентировано на применение в корпоративных и ведомственных сетях радиосвязи — преимущественно в топливно-энергетическом комплексе, транспортной отрасли, промышленности и ЖКХ, востребовано экстренными службами, диспетчерскими бригадами, подразделениями общественной безопасности.

Использование радиостанций «МиниКом-АНР-3», а также отечественных компактных базовых станций МиниКом БСР-П, позволяет модернизировать существующие сети TETRA, поэтапно перейти на полностью импортонезависимую платформу радиосвязи.

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