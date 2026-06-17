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«Ростелеком» и SberDevices создадут цифровые решения для многоквартирных домов

«Ростелеком» и компания SberDevices заключили соглашение о сотрудничестве по разработке цифровых решений для многоквартирных домов (МКД). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Стороны договорились об интеграции решений цифрового сервиса для МКД и придомовой территории «Ростелеком Ключ» с платформой «Умный дом Сбер». В частности, жители многоквартирных домов смогут управлять домофоном голосом с помощью умной колонки Сбер или просматривать записи с камер видеонаблюдения на телевизор, выпущенных SberDevices. Все решения будут построены на защищенной цифровой инфраструктуре, что обеспечит надежную информационную безопасность пользователей и устройств.

Елена Нечай, директор продуктового офиса «Ростелеком Ключ»: «Партнерство со SberDevices, одним из лидеров рынка умных решений для домохозяйств, имеет стратегическое значение для развития нашего цифрового сервиса. Мы уделяем большое внимание безопасности “Ростелеком Ключ”, и уже завоевали доверие застройщиков как надежный сервис. Вместе мы сможем предложить инновационные решения, которые установят новые стандарты безопасности и удобства для жителей современных многоквартирных домов».

Екатерина Гельфанд, управляющий директор направления «Умный дом» SberDevices: «Видим, что запрос на умный дом в новостройках растет с каждым днем: современный покупатель уже не представляет свою квартиру без цифровых технологий. Сегодня такие решения превращаются из дополнительной опции в конкурентное преимущество жилых проектов. “Ростелеком Ключ” работает с девелоперами по всей стране и участвует в создании цифровой инфраструктуры жилых комплексов. Это делает компанию важным партнером для масштабирования технологий умного дома и их широкого внедрения в новые проекты».

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«Ростелеком» и SberDevices выступают учредителями АНО «Умный многоквартирный дом», которая координирует развитие цифровизации МКД. При участии сторон был разработан и утвержден ГОСТ по классам умных многоквартирных домов, определяющий требования к цифровой инфраструктуре жилья и технологиям умной квартиры.

«Ростелеком Ключ» — на 100% российское решение. Среди услуг, которые включает в себя сервис, умный домофон, комплексное видеонаблюдение в подъездах и на придомовой территории, контроль доступа, умные приборы учета и шлагбаумы с распознаванием номеров. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах компании «Ростелеком-ЦОД», созданным по высшим стандартам надежности Tier III.

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