В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты контроля, редактирования и автоматизированной обработки векторных карт

В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.4.3 для ОС Astra Linux Special Edition, «Альт Линукс», «Ред ОС» и Ubuntu. В новой версии реализованы режимы обработки транзакций и исправления метрики объектов векторных данных. Расширены средства автоматического контроля действий пользователя при нанесении на карту объектов и вводе атрибутов. Улучшены настройки процессов автоматического распознавания объектов на снимках местности для разных моделей распознавания. Дополнены настройки оформления подписей характеристик объектов. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Реализован режим контроля и отмены списка операций векторных карт. В диалоге отображается журнал транзакций выбранной карты, в котором фиксируются изменения объектов карты с указанием номера транзакции, типа изменения, количества объектов, даты и времени выполнения операции. Для сложных процессов редактирования, таких как сводка, сшивка или обработка выделенных объектов, в списке формируется единая запись транзакции с набором входящих в неё операций. Пользователь может просматривать историю изменений всех участников работ или отдельного пользователя, выполнять фильтрацию по номеру объекта и типу операции - создание, удаление или обновление. При выборе конкретной записи об изменении в диалоге отображается дополнительная информация о метаданных объекта (номенклатура, название, имя слоя) и таблица его семантик. Дополнительно пользователь может просмотреть контур объекта до выполнения выбранной операции на карте. После выбора определенной транзакции может быть выполнена отмена изменений карты или откат объекта к предыдущему состоянию.

Разработана задача автоматизированного исправления метрики объектов векторных карт. Задача предназначена для пакетной корректировки геометрии, текстовых подписей и структуры объектов после импорта данных из других форматов, редактирования карты или контроля качества цифрового описания местности. В состав задачи входят режимы обработки подписей, удаления лишних точек, работы с подобъектами и продублированными объектами, согласования топологии линейных сетей, исправления направления цифрования гидрографии и горизонталей по рельефу, преобразования 3D-метрики, пересчета высот и изменения порядка координат. Применение сервисных процедур позволяет восстановить корректную структуру метрики объектов, устранить последствия некорректного импорта или изменения локализации, согласовать координаты точек в пределах заданных допусков, рассечь самопересечения и замкнутые линии.

В задаче «Редактор карты» в режимах создания и редактирования контуров объектов добавлена возможность автоматического контроля метрики на самопересечение и входимости подобъектов. Контроль метрики выполняется при записи линейного или площадного объекта в карту. При обнаружении ошибок в правом нижнем углу появляется всплывающее сообщение об ошибке и выполняется переход к точке на карте, содержащей первую ошибку. В точке карты, содержащей ошибку, размещается маркер. Полный список ошибок записывается в журнал, который открывается в режиме «Измерения и контроль» – «Просмотр результатов контроля». При включении галочки «Проверять метрику при сохранении» в диалоге «Параметры редактора векторной карты» автоматический контроль метрики активизируется в следующих режимах: Создание объекта, Создание подобъекта, Создание по типу, Доцифровка линейного объекта, Перемещение участка объекта, Замыкание объекта, Редактирование точки, Удаление точки, Создание точки, Редактирование участка. Автоматический контроль метрики при создании и редактировании контуров позволяет выполнять коррекцию метрики более оперативно, сокращая операции по запуску контроля для всей векторной карты.

В режимах «Создание объекта» и «Доцифровка линейного объекта» добавлена возможность проверки заданного качества цифрования контура объекта. В диалоге «Параметры редактора векторной карты» галочка «Проверять длину нового отрезка» включает подсветку текущего (конечного) наносимого отрезка при его несоответствии параметрам векторизации. Если отрезок имеет длину меньше значения поля «Уровень фильтрации», то отрезок подсвечивается красной полупрозрачной линией. Если отрезок имеет длину больше значения поля «Шаг трассировки», то фрагмент линии, превышающий шаг трассировки, подсвечивается фиолетовой полупрозрачной линией. Подсветка отрезка помогает визуально определять рекомендуемое положение следующей точки - до появления фиолетовой подсветки. Такой способ нанесения позволяет сократить количество лишних точек, а также обеспечить заданную плотность точек при создании и редактировании карт в режимах ручной векторизации объектов местности.

Доработан диалог «Обновление семантики объектов», который выполняет замену значений семантических характеристик выделенных объектов. Новая версия позволяет корректировать семантики по введенным значениям семантики, либо по словарю (в формате CSV). Формат строки словаря имеет вид: «исходное значение»;»новое значение». В качестве разделителя рекомендуется использовать символ «;» или знак табуляции. Двойные кавычки рекомендуются, но необязательны. Поиск исходного значения выполняется в режимах: Полное совпадение, Частичное совпадение, Совпадение от начала. При выборе свойства «Частичное совпадение» или «Совпадение от начала» доступна галочка «Заменить частично». При включении частичной замены выполняется поиск и замена конкретного слова или сочетания слов в значении семантики. Если текст исходной строки семантики содержит слова, указанные в нескольких строках словаря, то данная строка будет обработана несколько раз - пока не будут обработаны все найденные слова.

Добавлена возможность выполнять выбор и обновление значений для нескольких кодов однотипной семантики (числовой, текстовой, угловой и других типов). Обновление семантики по словарю выполняется только для текстовой семантики. По умолчанию список семантик содержит все типы семантических характеристик. В этом случае доступно обновление только одной характеристики. Для обновления нескольких семантических характеристик необходимо выбрать тип и выделить несколько строк в списке семантик. Выбор нескольких семантик выполняется левой кнопкой мыши в списке семантик при нажатой клавише Shift или Ctrl. Вызов задачи выполняется в панели «Редактор карты - Редактирование семантики».

Расширен функционал диалога «Создание объектов» в задаче «Редактор карты». Диалог позволяет добавлять, удалять и менять порядок столбцов с информацией об объекте. Управление составом таблицы осуществляется с помощью контекстного меню, в котором указан список атрибутов объекта. Например: масштаб отображения, наличие 3D-вида, направление цифрования, метаобъект. Добавлена многоуровневая сортировка по атрибутам объекта. Добавление сортировки осуществляется с помощью комбинации Shift и нажатия левой кнопкой мыши на заголовок столбца таблицы. В заголовках сортируемых столбцов указывается порядок и вид сортировки. Например: «[1] Код «, «[2] Название». Фильтрация объектов классификатора осуществляется по отображаемым столбцам таблицы объектов. Автоматически по отобранным объектам отфильтровываются доступные локализации, дерево слоев и классов. Добавлен поиск слоя или класса с выпадающим списком отобранных значений. Для объектов, имеющих 3D-вид, добавлено трехмерное отображение вида объекта.

В задаче «Автоматическое распознавание снимков» добавлен механизм расширенных настроек, позволяющий управлять параметрами оцифровки снимков для каждой модели распознавания. Пользователь получает возможность адаптировать обработку под характеристики исходных данных и требования к итоговой векторной карте. Расширенные настройки структурированы по группам. Для каждой нейросетевой модели предусмотрен собственный набор параметров, влияющих на результат векторизации объектов. При работе с задачей введенные настройки сохраняются до ее закрытия. Для моделей распознавания сельскохозяйственных полей, лесов и зданий доступен выбор подтипа нейронной сети. Например, для распознавания зданий доступны следующие подтипы: «Аэрофото (0.15 м/пиксель)» и «Спутник (0.6 м/пиксель)». Каждый подтип обучен на данных с соответствующим пространственным разрешением и обеспечивает наилучшее качество распознавания для снимков аналогичного типа. При отсутствии явного выбора подтип определяется автоматически по разрешению входных данных.

Пользователь может задать минимальные размеры объектов, управлять допусками при объединении линейных объектов (дорог), а также настраивать уровень приведения контуров к прямоугольной форме. Для зданий дополнительно реализована корректировка положения контуров на фундамент, что повышает точность их размещения на карте. В комбинированных режимах распознавания («Город» и «Комплексная обработка») одновременно доступны параметры для разных типов объектов (например, здания и дороги), что позволяет согласованно настраивать результат векторизации. При распознавании транспортных средств пользователь может указать порог уверенности предсказания (в процентах). Порог определяет баланс между полнотой распознавания и количеством ложных срабатываний. В результате расширенные настройки позволяют перейти от фиксированного режима обработки к управляемому процессу, где пользователь может оперативно подобрать оптимальные параметры векторизации для конкретной территории и типа данных.

Доработано отображение форматированных подписей. В новой версии программы расширены возможности формирования текста подписей и векторных знаков по значениям семантик объектов. Для подписей, содержащих ссылки на семантики, добавлена поддержка формата вывода числовых значений с заданным количеством символов, дополнением нулями слева и округлением вещественных чисел. Это позволяет единообразно отображать на карте числовые характеристики объектов, например значения углов, номера или другие кодовые обозначения, без изменения исходных семантических данных.

При импорте векторных данных о местности в формате KML добавлена поддержка ссылок из файла KML на внешние файлы KML, которые могут быть упакованы в общий архив KMZ, или заданы в виде ссылок (URL) на внешних ресурсах. В задачах импорта данных из текстовых файлов и экспорта добавлена поддержка табличного формата XLSX.

ГИС «Панорама» - универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».