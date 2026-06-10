Интерес к налогам на криптовалюту вырос на треть после новостей о регулировании

В апреле 2026 г. совокупное число поисковых запросов, связанных с налогами на криптовалюты и отчетностью перед ФНС, выросло на треть по сравнению с февралем — с 2,6 тыс. до 3,5 тыс., по данным «Яндекс.Вордстат», которые проанализировали в консалтинговой компании Quattor Advisory. Наиболее заметный рост — почти в 2,4 раза — показал интерес к НДФЛ для операций с цифровой валютой. Об этом CNews сообщили представители Quattor Advisory.

Повышенное внимание к налогообложению криптовалют фиксируется не впервые. Предыдущий заметный рост поисковой активности пришелся на январь 2025 г., когда в силу вступили правила, признающие цифровую валюту, полученную от майнинга, налогооблагаемым доходом. Нынешний всплеск интереса аналитики связывают с внесением в Госдуму законопроекта № 1222105‑8, который впервые системно определяет налоговые правила для всего крипторынка.

Помимо традиционного лидерства Москвы и Санкт‑Петербурга, высокая поисковая активность наблюдается в промышленно развитых субъектах и регионах с концентрацией промышленного майнинга — например, в Красноярском крае, Республике Татарстан, Свердловской, Челябинской и Воронежской областях.

По данным Quattor Advisory, с января по май 2026 г. число запросов, связанных с использованием криптовалют как одного из инструментов сохранения и приумножения капитала, выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Повышенный интерес наблюдается и со стороны активных трейдеров, которые по мере снижения ключевой ставки начинают уделять больше внимания менее консервативным инструментам, и в рамках создания структур правопреемства между поколениями. В основном запросы поступают от состоятельных частных инвесторов, компаний финансового и IT-секторов.

«Мы видим, как рынок реагирует на появление внятных правил игры. Законопроект впервые комплексно подходит к фискальной среде для крипторынка: освобождает от НДС услуги депозитариев и обменников, вводит специальную статью по НДФЛ для цифровых активов, разрешает сальдировать прибыли и убытки в налоговом периоде. Сохраняется запрос на доработку проекта к следующим чтениям в Госдуме: инвесторы ждут амнистии за прошлые периоды и ясности с подтверждением расходов по некастодиальным кошелькам», — сказал управляющий партнер Quattor Advisory Гайк Мартиросян.

В компании прогнозируют, что интерес к налоговой теме продолжит расти по мере приближения даты вступления новых требований — в том числе обязанности уведомлять ФНС о зарубежных криптокошельках с 1 июля 2026 г.

Эксперты Quattor Advisory направили в Минфин предложения по донастройке регулирования операций с криптовалютами. Ключевые инициативы касаются налоговой амнистии за прошлые периоды при добровольном декларировании, переноса убытков по криптооперациям на будущие периоды, освобождения стейблкоинов от НДС, ставки 13-15% для доходов от стейкинга, а также уточнения правил отчетности по криптокошелькам.