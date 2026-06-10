«Хи-Квадрат» анонсировал специальные предложения для малого и среднего бизнеса и выход новой версии флагманской платформы Xsquare

Компания «Хи-Квадрат» анонсировала выход новой версии платформы для быстрой разработки приложений и сложных бизнес-систем с минимальными затратами на программирование – Xsquare 6.6. Презентация релиза состоится в конце июня 2026 г. Кроме того, будут представлены специальные тарифы для малого и среднего бизнеса, и особые условия для физических лиц. Об этом CNews сообщили представители «Хи-Квадрат».

Помимо лицензионных условий, одним из важнейших нововведений Xsquare 6.6. станет возможность развертывания платформы в облаках (VK Cloud, Yandex, Selectel и TimeWeb), а также через докер-контейнер.

Изменения коснутся и технической стороны платформы. Так, заявлена переработанная дизайн-система с тремя уровнями кастомизации. Разработчикам будут доступны гибкие настройки layout, расширенный набор CSS-переменных, а также «Менеджер визуальных тем». Это отдельный инструмент для централизованного управления внешним видом приложений.

Архитектура jsAPI станет компонентно-ориентированной. Это упростит повторное использование кода, сделает структуру приложений более прозрачной и снизит порог входа для новых разработчиков, которые подключаются к проектам на Xsquare.

Библиотека UI-компонентов расширится за счет поддержки Kanban-досок. Команды смогут собирать интерфейсы для управления задачами, заявками и процессами прямо в редакторе XRAD, не подключая сторонние решения.

Развитие получит и ядро платформы. Xsquare 6.6 будет поддерживать работу с тремя типами СУБД на уровне ядра. Помимо этого, появится поддержка «именованных параметров», что дополнительно ускорит разработку и упростит миграцию с Oracle и MS SQL, поскольку код будет переноситься без масштабного переписывания запросов.

Параллельно с платформой «Хи-Квадрат» представит и обновленную версию автономного REST API сервера XDAC (Xsquare-DAC 6.0). В ней появилась поддержка DML-операций и возможность выгрузки больших объемов данных, а количество СУБД, поддерживаемых на уровне ядра, вырасло до пяти.

«В новой версии платформы Xsquare мы сосредоточились на трех направлениях, которые наиболее востребованы рынком. Первое – это визуальная составляющая, поскольку бизнесу нужны инструменты для создания современных интерфейсов без привлечения отдельных команд дизайнеров. Второе – развитие ядра и поддержка нескольких СУБД одновременно, что критически важно для крупных заказчиков с неоднородной софтверной инфраструктурой. Третье – упрощение миграции. Главное, что все нововведения направлены на то, чтобы помочь нашим пользователям быстрее разрабатывать продукты и снижать стоимость владения. Но технические изменения – это только часть обновления. Мы радикально меняем подход в части тарификации и выходим в новые для себя сегменты рынка», – сказал технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.