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«Рег.облако» и ispmanager бесплатный облачный сервер для миграции с виртуального хостинга

Облачный и Bare metal-провайдер «Рег.облако» и разработчик популярной панели управления ispmanager объявили о запуске Free Tier (бесплатный уровень доступа) для перехода с классического хостинга на облачную инфраструктуру. Запуск состоялся в рамках нового этапа программы Free Tier полнофункционального облака с бесшовным переходом в основную инфраструктуру «Рег.облака». Если в первом формате программа подходила для пет-проектов и небольших тестов, то второй этап существенно расширяет сценарий использования программы. Теперь облако становится доступнее для владельцев сайтов, интернет-магазинов, небольших корпоративных проектов, веб-студий и пользователей даже без опыта администрирования серверов.

Вместо ручной настройки через специальную консоль владельцы сайтов получают готовую облачную среду с панелью ispmanager, через которую можно управлять сайтом, базами данных, почтой и файлами. Техническая начинка предложения включает облачный сервер с 1 виртуальным ядром, 1 ГБ оперативной памяти и 10 ГБ на NVMe-диске, публичный IPv4-адрес, резервное копирование и уникальную стартовую лицензию ispmanager, созданную специально для клиентов «Рег.облака» в рамках сотрудничества двух ИТ-компаний. По запросу возможно расширение мощности сервера в два раза выше базовой конфигурации.

Партнерство «Рег.облака» и ispmanager отвечает на один из ключевых барьеров при переходе с классического хостинга в облако — пользователям нужна более гибкая настройка сервера и сайта, но не всегда есть компетенции для самостоятельного администрирования. Совместное решение объединяет облачный ресурс и привычный прикладной интерфейс управления сайтом, почтой, базами данных и файлами. Для рынка такой формат важен тем, что переводит облачный сервер в готовый сценарий запуска и развития онлайн-проектов. Кроме того, новое облачное решение особенного актуально на фоне ухода с российского рынка популярных американских панелей управления cPanel и Plesk, прекративших обслуживание российских пользователей с 31 марта 2026 г.

«Многие активно растущие компании быстро перерастают классический хостинг, но переход в облако для них может быть усложнен. Наша цель — не просто дать тестовый доступ к серверу, а снять барьер между привычным хостингом и полноценной облачной инфраструктурой. «Рег.облако» в составе «Рег.ру» уже 20 лет работает с хостингом и облачными технологиями, мы хорошо понимаем, с какими задачами пользователи приходят на каждом этапе развития проекта: от первого сайта до более сложных проектов. Поэтому мы объединились с ispmanager и предложили пользователям новое готовое решение в рамках Free Tier для облегченной миграции в облако, аналогов которого сегодня нет на российском рынке», — отметил Денис Прохорчик, исполнительный директор «Рег.облака».

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«Сегодня ispmanager — самая популярная панель управления серверами и сайтами в России и заметное решение на мировом рынке, сопровождающее пользователей на всех этапах развития проектов — от виртуального хостинга до облака и масштабирования инфраструктуры. Запуск Free Tier вместе с «Рег.облаком» делает вход в онлайн-бизнес еще быстрее и проще: пользователи могут запустить проект и развивать его в привычном интерфейсе панели без стартовых затрат. Это позволяет клиентам сосредоточиться на росте бизнеса, пока ispmanager и Рег.облако обеспечивают надежную технологическую основу», — сказал Федор Богомолов, генеральный директор ispmanager.

Программу Free Tier «Рег.облако» представил в апреле 2026 г. Первый этап был ориентирован на пользователей, которым нужен бесплатный доступ к облачным ресурсам для тестирования, учебных стендов, небольших проектов и сред разработки. Второй этап расширяет программу и в части функционала, и части ресурсов — совместное решение «Рег.облака» и ispmanager развивает модель бесплатного доступа от простого тестирования облачного сервера к готовому сценарию перехода с хостинга в облако. Всего к программе Free Tier уже подключилось более 1,8 тыс. компаний и частных пользователей.

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