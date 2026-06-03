Исследование «Авито Недвижимость» и ИТ-холдинга «Т1»: каждый десятый сотрудник на удаленке переехал за город

Согласно опросу технологической платформы «Авито Недвижимость» и ИТ-холдинга «Т1» больше половины (55%) россиян с гибридным или удаленным форматом работы стали чаще бывать за городом, причем среди женщин этот показатель выше (58% против 53% у мужчин). Купили загородный дом или дачу 6% опрошенных, а начали снимать — 5%. Рост интереса к загородной жизни напрямую связан в том числе с распространением удаленного формата занятости. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Онлайн-опрос проводился в мае 2026 г. среди 10 тыс. совершеннолетних россиян.

По данным «Авито Работы», удаленная работа по-прежнему остается востребованной и доступной для различных профессий. Так, наибольший рост вакансий с пометкой «работа из дома» по итогам I квартала 2026 г. наблюдался у логистов (+68%). В топ-3 также вошли страховой агент (+21%) и адвокат (+12%). Современные технологии открывают новые возможности для эффективной работы удаленно, а ключевой тренд 2026 г. — поиск баланса между гибкостью для сотрудников и эффективностью процессов для бизнеса.

Популярным остается и гибридный формат занятости, который позволяет совмещать работу из дома и из офиса. Больше вакансий с пометкой «гибрид» по итогам I квартала 2026 г. зафиксировано у банковских работников (+64%), логистов (+54%) и менеджеров по работе с клиентами (+9%).

На этом фоне требования к пространству для работы выходят на первый план. При выборе загородного жилья для двух третей (64%) работающих удаленно респондентов важно, чтобы в доме или на даче было комфортно трудиться, а для трети из них (32%) это главный критерий принятия решения. Чаще других так отвечали женщины (35% против 29% у мужчин), а также опрошенные в возрасте 18–24 лет (36%).

Если говорить о конкретных требованиях, то в части удаленной работы опрошенным россиянам критичны высокоскоростной стабильный интернет (49%)*, близость к магазинам, ПВЗ и другой инфраструктуре (27%), собственный участок, чтобы менять обстановку во время рабочего дня (22%). Дополнительно им важны хороший естественный свет, отдельная комната под кабинет, качественная шумоизоляция и наличие кондиционера (по 21% у каждого ответа).

«Среди опрошенных «Авито Недвижимостью» работающих россиян 41% трудятся удаленно или сочетают такой формат с офисом. Это заметная доля, поэтому сценарий дистанционной работы важно учитывать при подготовке загородного объекта к продаже или сдаче. Например, важно указать скорость и стабильность интернета, наличие отдельного рабочего места или кабинета, качество мобильной связи, а также возможность комфортно проводить видеозвонки. Для многих удаленных сотрудников такие детали могут стать решающим фактором при выборе объекта. Если дом подходит не только для отдыха, но и для полноценной работы, это может стать конкурентным преимуществом», — сказал Сергей Еремкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Аналитики также выяснили, какие каналы коммуникации популярны у работающих за городом удаленщиков. Большинство (61%) предпочитает общаться по электронной почте или в мессенджерах. Половина респондентов (53%) созваниваются с коллегами по телефону, а 20% организуют полноценные видеозвонки с камерой. В таком случае опрошенные уделяют внимание фону, который видят собеседники. Почти треть (32%) выбирает в качестве фона аккуратный интерьер комнаты. Еще 26% предпочитают однотонную стену, 24% — окно с видом на улицу, а каждый пятый (22%) — дачный участок. Виртуальным и размытым фонам отдают предпочтение по 15% опрошенных.

Чаще всего удаленные сотрудники проводят звонки за рабочим столом (32%)* или на кухне: за обеденным столом или у барной стойки (15%). В то же время почти четверть (24%) опрошенных обсуждает с коллегами задачи с дивана или кресла с ноутбуком на коленях, а еще 14% — с кровати лежа или полусидя.

«Для эффективной удаленной работы важна не только внешняя обстановка, но и виртуальная рабочая среда. Даже в комфортном доме продуктивность может снижаться, если у сотрудника нестабильный интернет, плохая связь или нет удобного канала для быстрого взаимодействия с коллегами. Поэтому при удаленном и гибридном формате компаниям важно использовать специализированные платформы для рабочего общения — безопасные решения для видеовстреч, обмена сообщениями и совместной работы. Это помогает командам сохранять качество коммуникации вне зависимости от того, где находятся сотрудники», — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов DION (ИТ-холдинг «Т1»).

Отвечая на вопрос о том, что именно мешает продуктивно работать за городом, россияне чаще всего называли нестабильный интернет или отсутствие связи (46%)*, а также отвлекающие бытовые задачи и посторонний шум, в том числе ремонт у соседей (по 28% каждый). Около 20% отмечают, что сосредоточиться сложнее в насыщенной домашней обстановке, когда рядом дети, другие жильцы и питомцы. Отсутствие комфортного рабочего места и в целом непривычную атмосферу, в которой сложнее включиться, назвали 19% и 14% соответственно. При этом лишь 15% опрошенных ответили, что в загородном формате им ничего не мешает работать.

* можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма больше 100%.