Artezio ускоряет импортозамещение в BPM-сегменте

Компания Artezio (входит в группу «Ланит») объявила о запуске сервиса, который превращает обычный текст в формализованную схему бизнес-процесса. По оценкам экспертов отрасли, именно эта часть работы отнимает до трети времени при внедрении BPM-систем, ERP и других корпоративных программ, а значит, замедляет переход бизнеса на российские платформы.

Этот процесс идет рекордными темпами. По данным CNews Analytics, доля российских решений достигла 85-90% новых внедрений, а рынок в 2025 г. вырос примерно на 20%. Выручка топ-10 игроков на BPM-проектах составила 15,6 млрд руб. Прогноз на 2026 г. почти такой же: рост на 15-20%.

Но у быстрого импортозамещения есть скрытый тормоз. Прежде чем настроить новую систему, нужно описать каждый бизнес-процесс компании в стандартной графической нотации, которую понимают BPM-платформы. Эта нотация называется BPMN и представляет собой визуальную схему, где показаны все шаги процесса, участники и точки принятия решений. Именно такая схема служит инструкцией, по которой работает движок BPM-системы.

Главная проблема не только в скорости, но и в цене ошибок. По данным Project Management Institute, почти половина неуспешных ИТ-проектов проваливается именно из-за плохо собранных и описанных требований, а пять центов из каждого доллара, вложенного в проекты, теряются по той же причине. Независимое исследование Geneca показывает еще более тревожную картину: около 80% организаций признают, что минимум половину рабочего времени их команды тратят на переделки. В BPM-инициативах ставки еще выше: здесь критичен не код, а точное и актуальное описание реального процесса. Пока аналитик проводит интервью, согласует логику между бизнесом и ИТ, устраняет противоречия и обновляет схемы, сам процесс в компании уже успевает измениться, и документация расходится с реальностью еще до внедрения.

Новый продукт Artezio берет на вход любой удобный текст: регламент, заметки с совещания, расшифровку интервью с владельцем процесса. На выходе компания получает готовую BPMN-схему, в которой ИИ сам определил шаги, участников, условия и ветвления. По заявленной архитектуре продукта, около 95% рутинной работы выполняет алгоритм, а опытный аналитик остается в контуре управления: уточняет детали, проверяет логику, утверждает финальную версию. Схему можно выгрузить в стандартные форматы XML и PNG и загрузить напрямую в российские BPM-системы или в open source-движки, которые остались доступны после ухода западных вендоров.

Сервис работает как в облаке, так и в локальной установке, что критично для компаний с требованиями по защите критической информационной инфраструктуры, а также для банков и госсектора.

Решением могут заинтересоваться интеграторы и команды цифровой трансформации, которые сейчас массово переводят крупные компании с зарубежных платформ на российские. Когда узкое место переноса – это не технология, а скорость и качество описания процессов, любой инструмент, который сжимает эту стадию с недель до минут, напрямую ускоряет импортозамещение. То же касается проектов с low-code платформами и RPA-решениями (программными роботами, которые автоматически выполняют рутинные операции в офисных программах): все они работают быстрее, когда на входе лежит готовая, валидированная схема процесса.

«Сами технологии автоматизации давно не являются бутылочным горлышком. Российские BPM-платформы зрелые, low-code стал массовым, отечественный ИИ активно развивается. Но пока описание процесса остается ручной работой, весь этот инструментарий недоиспользуется. Если снять эту рутину с аналитиков, компании смогут быстрее переходить на российские платформы и быстрее получать эффект от автоматизации», – отметил директор по развитию бизнеса Artezio Денис Харченко.

По прогнозам отраслевых экспертов, 2026 г. станет для российских BPM-систем временем конкуренции архитектур. Будут востребованы платформы, которые легко интегрируются с ИИ-сервисами и умеют работать с внешними модулями. Отдельный класс продуктов, ускоряющих вход процесса в BPM-платформу, закрывает ту часть цепочки, которую сами BPMS традиционно не покрывали.

Сервис уже доступен для компаний по запросу в формате демонстрации и ранних пилотов. Параллельно Artezio готовит онлайн-версию для самостоятельной работы с приоритетом для заявок с корпоративных адресов.