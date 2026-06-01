Российский дрон построил 3D-модели рудоспусков трех крупнейших шахт Казахстана

С помощью дрона для мониторинга промышленных объектов «ИнноСпектор» эксперты Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис» проинспектировали четыре рудника на месторождениях горнодобывающих компаний Казахстана. Полученные данные необходимы при планировании горных работ, оценке износа рудоспусков и предотвращении аварийных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

Всего российские дроны совершили девять полетов и в реальном времени на глубинах от 500 до 900 метров получили уникальные данные о рельефе рудоспусков и выработок.

Первые испытания российского промышленного дрона в Казахстане состоялись на месторождении одной из золотодобывающих компаний. С помощью устройства удалось построить 3D-модели законсервированных и действующих объектов шахты. Сотрудники золотодобывающей компании оценили возможности дрона стабильно работать в замкнутых пространствах без GPS, используя SLAM-навигацию, и в режиме реального времени фиксировать состояние рудоспусков.

Следующий этап прошел в городе Жезказган на шахтах крупнейшей казахстанской компании по добыче меди «Казахмыс»: «Северо-Жезказганского рудника» и «Рудника Западного». За три часа эксперты Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис» с «ИнноСпектором» построили несколько 3D-моделей рудоспусков. Среди особенностей российской разработки специалисты «Казахмыс Барлау» и компании Qazaq Geophysics выделили простоту эксплуатации, маневренность при полетах в узких и темных рудоспусках, собственное программное обеспечениедля обработки данных, защищенный от пыли и влаги корпус и систему автоматического облета препятствий.

На месторождении в Актюбинской области сотрудники еще одной горнодобывающей компании протестировали симулятор, полностью повторяющий полет промышленного дрона в шахте. Экспертам университета «Иннополис» удалось отсканировать одну из крупнейших в регионе очистных выработок. Испытания показали, что «ИнноСпектор» обрабатывает данные и строит 3D-модель сразу после полета, в то время как у китайского аналога на это может уйти целый день. Также дрон ИТ-вуза в четыре-шесть раз легче зарубежного конкурента: 3,5 кг против 15—20 кг с кейсом, что позволяет носить его на плече и перемещаться по шахтам без тяжелого оборудования.

Дмитрий Девитт, руководитель Центра беспилотных авиационных систем университета «Иннополис»: «На российском рынке “ИнноСпектор” уже протестировали в десятках шахт по всей стране и закупают крупнейшие горнодобывающие предприятия. Так, “Норникель” оснастил нашими дронами все рудники Заполярного филиала. Казахстан — стратегически важный рынок, открытая промышленная среда, где предприятия изучают новые технологии и напрямую сравнивают решения мировых производителей. Здесь мы впервые провели настолько масштабные испытания “ИнноСпектора” за границей. На предприятиях, где проходили тестирования, для подобных задач уже использовалось оборудование швейцарских и австралийских производителей, поэтому сравнение было максимально предметным. Казахстанские партнеры отметили простую и удобную систему управления “ИнноСпектором”, его эффективность при обследовании труднодоступных зон и готовность нашей команды проводить обучение сотрудников, обеспечивать сервисную и консультационную поддержку. Это особенно важно при внедрении беспилотных технологий на высокорисковых промышленных объектах, где решение должно быть не только технологичным, но и понятным, надежным и удобным для ежедневной работы».