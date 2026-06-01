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Иннополис Университет АНО ВО Центр беспилотных технологий Университета Иннополис Центр БАС Университета Иннополис Центр беспилотных авиационных систем университета Иннополис

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


01.06.2026 Российский дрон построил 3D-модели рудоспусков трех крупнейших шахт Казахстана 3
15.12.2025 Программа университета «Иннополис» для управления всеми типами гражданских БПЛА вошла в реестр российского ПО 2
23.05.2025 Беспилотники университета «Иннополис» начали собирать с помощью цифровых помощников 1
28.12.2024 Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников 2
11.07.2024 Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять кровь новорожденных для генетических исследований 2
24.05.2024 Университет Иннополис тестирует беспилотный электробус в городской среде 4

Публикаций - 6, упоминаний - 14

Иннополис Университет АНО ВО и организации, системы, технологии, персоны:

Формоза - Formoza 179 1
Формоза-Софт 4 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 622 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
Казахмыс - Kazakhmys 52 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1542 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13948 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2576 5
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2824 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16384 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5044 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5269 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6616 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1409 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2104 2
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 664 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4035 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 350 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10740 1
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 136 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1110 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1493 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 92 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7188 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4954 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9815 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26476 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3076 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1528 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7515 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23014 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1851 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 731 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 327 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13422 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3607 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1613 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3436 1
Иннополис Университет АНО ВО - Центр беспилотных технологий Университета Иннополис - InnoVtol - Инновтол - беспилотный самолет 2 2
Иннополис Университет АНО ВО - Центр беспилотных технологий Университета Иннополис - InnoSpector - Беспилотная система для промышленной инспекции и мониторинга 2 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 18 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5259 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 21 1
Девитт Дмитрий 6 4
Пронин Александр 5 1
Храмов Игорь 2 1
Шуматов Валентин 2 1
Лебедев Сергей 67 1
Бариев Искандер 18 1
Абдрахманова Марина 1 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 684 6
Россия - РФ - Российская федерация 167049 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3466 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1085 2
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 26 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 917 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3202 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2613 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Казахстан - Республика 6076 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19236 1
Россия - Заполярье 141 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 337 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 778 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 403 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4581 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33941 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6195 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3193 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1495 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4690 1
Металлы - Медь - Copper 865 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9080 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6098 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1036 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1722 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1327 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16165 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57966 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 303 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1293 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2342 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 582 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 449 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11393 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5012 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21794 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5804 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10426 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 274 6
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 2
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 6 1
РАН - Российская академия наук 2132 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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