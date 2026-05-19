Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» договорились о стратегическом развитии СУБД для импортозамещения в сфере ERP

Компании Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий реализацию проектов, нацеленных на повышение производительности и отказоустойчивости российских систем автоматизации и управления бизнес-процессами (ERP). Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Создание надежных отечественных ERP-систем, таких как «1С:Предприятие», сегодня является критическим условием технологического суверенитета страны. После ухода SAP и Oracle бизнес столкнулся с необходимостью не просто заменить софт, но и обеспечить сопоставимую производительность на уровне баз данных. В этой связи для рынка крайне важны технологические партнерства ведущих ИТ-компаний, позволяющие российским ERP выйти на качественно новый уровень производительности и отказоустойчивости.

Генеральный директор Postgres Professional Иван Панченко: «Крупные промышленные холдинги, государственные и финансовые структуры, где критически важны предсказуемое время отклика и возможность расширения без смены архитектуры и аппаратной базы, остро нуждаются в зрелых рыночных решениях для максимально комфортного перехода с зарубежных аналогов. Решать эту задачу нужно не только на уровне самих ERP-систем, но и на уровне системного ПО, в частности, СУБД. Постоянно улучшая возможности Postgres Pro для российских ERP-систем и подтверждая состоятельность этих улучшений в партнерстве с ИТ-Экспертизой, мы приближаем рынок к решению этой непростой задачи».

В рамках сотрудничества Postgres Professional и «ИТ-Экспертиза» сфокусируются на реализации проектов тестирования регулярно разрабатываемых оптимизаций СУБД Postgres Pro для «1С» и других ведущих российских ERP-систем, с целью подтверждения реальных возможностей этой линейки СУБД для последующих тиражируемых внедрений в российских компаниях. Партнерство призвано ускорить переход бизнеса на российское программное обеспечение и расширить возможности импортозамещенных средств для управления бизнес-процессами.

Взаимодействие сторон также будет строиться вокруг технической и информационно-методической поддержки при реализации проектов, проведения совместных мероприятий – семинаров, конференций и выставок, разработки приоритетных проектов и создания условий для внедрения разработанных технологий и продуктов, продвижения совместных проектов на российский рынок.

«ИТ-Экспертиза на протяжении многих лет помогает крупнейшим компаниям страны планомерно переходить на суверенный технологический стек, закладывая фундамент для нашей общей долгосрочной устойчивости и независимости. Накопленная нами глубокая экспертиза стала результатом плотного сотрудничества с ведущими технологическими альянсами в области промышленной эксплуатации критических узлов ИТ-инфраструктуры. В тесной профессиональной синергии с Postgres Professional мы создаем условия для вывода российских корпоративных систем на качественно новый уровень производительности и отказоустойчивости. Успешные нагрузочные испытания, подтвердившие стабильную одновременную работу более 30 000 пользователей в едином контуре на отечественном ПО и оборудовании, доказывают: российский бизнес готов к полноценному развитию в рамках независимого технологического ландшафта, и подписанный меморандум лишь закрепляет этот стратегический вектор», — сказал Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза».