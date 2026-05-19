ГК Softline и «МТС Линк» подписали меморандум

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ООО «Вебинар Технологии», разработчик платформы «МТС Линк», подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Меморандум закрепляет намерения сторон выстроить системное взаимодействие по продвижению и внедрению «МТС Линк» – платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы с поддержкой ИИ, а также и решения для видеоконференцсвязи Vinteo (входит в структуру «МТС Линк» с 2024 г.). Документ определяет общие условия сотрудничества: совместную информационную поддержку и PR-активности, включение вендора в портфель поставщика с последующим масштабированием на заказчиков, доступ к продуктовой экспертизе для кастомизации решений под отраслевые задачи с учетом опыта ГК Softline в проектах по цифровой трансформации. В приоритете комплексные проекты импортозамещения, охватывающие весь архитектурный ландшафт заказчика: от инфраструктуры до бизнес-приложений, а также создание совместных отраслевых решений для ключевых секторов экономики.

Партнерство создает синергию экспертизы: ГК Softline приносит опыт внедрения цифровых решений в крупных корпоративных проектах, а «МТС Линк» – технологическую платформу с подтвержденной стабильностью и функционалом, востребованным в условиях перехода на российское ПО. Для заказчиков это упрощает процесс цифровой трансформации: бизнес получает готовое решение под ключ – от поставки до развертывания платформы и технической поддержки.

Особенности платформы «МТС Линк» для конечных пользователей включают высокую отказоустойчивость (99,95% доступности), масштабируемость под задачи любого уровня, а также встроенные ИИ-инструменты: автоматическую транскрибацию встреч, подведение итогов, шумоподавление и ИИ-ассистента, который структурирует коммуникации, помогает с ответами на рабочие вопросы, с поиском информации в чатах и базе знаний компании. Решение соответствует всем требованиям информационной безопасности и включено в Единый реестр российского ПО. Возможно развертывание в облаке или на собственном сервере.

«Для нас важно предлагать заказчикам проверенные ИТ-продукты в рамках комплексного подхода, помогая решать их бизнес-задачи здесь и сейчас. «МТС Линк» объединяет сразу несколько направлений: коммуникации, обучение, совместная работа. При этом платформа масштабируется под любые требования – от небольшой команды до распределенной структуры с тысячами пользователей. Мы давно работаем с вендором, и наш статус партнера-эксперта – это взаимное признание ценности нашего сотрудничества. Продолжаем успешно развивать текущие проекты и планируем запускать новые в различных отраслях», – сказал Игорь Великанов, менеджер по развитию бизнеса ГК Softline.

«Наша миссия – улучшать и делать более комфортными все виды онлайн-коммуникаций. Сотрудничество с ГК Softline – это возможность вывести платформу «МТС Линк» к новым пользователям. Мы видим, что на текущий момент бизнес ищет не набор разрозненных сервисов, а единую среду для эффективной работы. Именно такой подход мы заложили в архитектуру платформы и рады, что наши партнеры разделяют эту философию», – сказала Елизавета Покровская, руководитель направления партнерских продаж «МТС Линк».