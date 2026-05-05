«Авито»: доля ресейла в сегменте смартфонов заняла 71% в I квартале 2026 года

Аналитики «Авито» подвели итоги I квартала 2026 г. на рынке смартфонов. Оказалось, что продажи новых моделей выросли на 17% относительно I квартала предыдущего года, а ресейл-сегмент остался на том же уровне. При этом 71% смартфонов на «Авито» покупают именно с рук. Об этом CNews сообщил представитель площадки.

Большинство (71%) продаж смартфонов на «Авито» приходится на ресейл-сегмент. В I квартале 2026 г. продажи смартфонов с рук остались на столь же высоком уровне, что и годом ранее. В среднем цена на такие смартфоны на 60% ниже, чем на новые модели.

«В предыдущем квартале на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж, сейчас — уже 71%. Пользователи все чаще предпочитают покупать смартфоны с рук ради экономии, особенно при покупке флагманских моделей. Так, смартфоны от Apple на ресейле в среднем дешевле новых на 61%, от Samsung — на 64%, а Xiaomi — на 68%. Honor с рук в среднем стоит ниже на 71%, а realme — на 65%», — сказал Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в «Авито».

Покупают на ресейле в основном смартфоны от Apple, которые часто стоят дороже большинства моделей других брендов. Так, заметнее всего за год выросли продажи iPhone 15 — на 76%. Его средняя цена на ресейле составила 33 тыс. руб. На втором месте — iPhone 15 Pro с ростом продаж на 61%. Эта модель в среднем обходилась в 46 тыс. руб. Топ-3 замыкает iPhone 15 Pro Max с ростом продаж на 55%. Средняя цена при покупке с рук — 51 тыс. руб. Также в пятерке лидеров — iPhone 14 Pro и iPhone 13 с ростом продаж на 30% и 21%. В среднем их покупали за 34 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно.

Что касается новых смартфонов, их в I квартале 2026 г. стали покупать чаще на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этой категории из популярных моделей заметнее всего выросли продажи Apple iPhone 14 Pro — на 27%. В среднем эта модель обходилась пользователям в 43 тыс. руб. в новом состоянии.

Примечательно, что среди брендов новых смартфонов сильнее всего выросли продажи телефонов от OnePlus — на 90%. Продажи смартфонов от vivo выросли на 53%. Еще на 42% чаще стали покупать смартфоны от Huawei, и на 37% — от Honor. Кроме того, на 17% выросли продажи телефонов Google.

Продажи смартфонов на ресейле за год заметнее всего выросли в Ставрополе — на 23%. За ним следует Ярославль с ростом продаж на 10%. Также в топ-3 — Москва, где продажи смартфонов выросли на 9%. Пятерку лидеров замыкают Уфа и Ростов-на-Дону с ростом на 6%.

Продажи новых моделей заметнее всего выросли в Екатеринбурге — почти в три раза. На втором месте — Уфа с ростом на 88%, а на третьем — Севастополь, рост на 48%. Далее следуют Липецк и Пермь с ростом продаж на 46% и 42% соответственно.