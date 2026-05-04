Бесконтактные интерфейсы участника «Сколково» апробируются в клинической практике

Компания «Сенсэйр», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), участник пилотного тестирования инноваций Московского инновационного кластера, начала внедрение бесконтактных интерфейсов для медицинских учреждений в Первой Градской больнице. В прошлом году сколковский разработчик получил статус малой технологической компании (МТК), что открыло широкие возможности для финансовой поддержки проекта с целью его дальнейшего развития и масштабирования. Об этом CNews сообщил представитель «Сколково».

Разработка московской компании «Сенсэйр» решает основную для больниц задачу – обеспечение стерильности терминалов регистрации, информационных киосков, панелей оборудования, компьютеров.

Проект направлен на изучение возможностей бесконтактного управления цифровым контентом в общественных пространствах. В основе интерактивного сенсорного дисплея лежит оригинальное оптическое решение с использованием специального стекла и оптических эффектов, позволяющих формировать визуально объемное изображение. Технология подходит для медицинской среды, где соблюдение стерильности и снижение рисков перекрестного заражения являются критически важными задачами.

В 2026 г. компания получила патенты на изобретения и полезные модели. Также благодаря поддержке Московского инновационного кластера начала пилотное тестирование в Московском доме книги. Опробовать эту бесконтактную технологию мог любой желающий с помощью «Города заданий». Пилотное тестирование позволило компании масштабировать свою инновацию и выйти на новых коммерческих заказчиков.

Тестирование технологии началось в Первой Градской больнице (ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова) при поддержке фонда «Сколково» и Московского инновационного кластера и в операционных, где хирурги могут управлять интерфейсами, не нарушая стерильность, а пациенты – использовать терминалы без физического контакта и без риска заражения.

«Мы создаем сенсорные интерфейсы, у которых нет поверхности. В медицине это означает не просто удобство, а новый уровень безопасности и качества работы. Для дальнейшего развития проекта очень важна возможность пилотировать нашу систему на площадке одной из крупнейших многопрофильных больниц России. В рамках апробации тестируем управление интерфейсами без касаний, работу в стерильной среде, оцениваем пользовательский опыт врачей и пациентов, а также надежность в условиях практического применения. По итогам тестирования планируется оценка эффективности технологии и оборудования и их применимость для других медицинских и не только медицинских учреждений. Также мы готовим выход на зарубежные рынки», – сказал Иван Сухоруков, генеральный директор компании «Сенсэйр».

«Поддержка проектов, направленных на развитие и внедрение отечественных deeptech-разработок в систему здравоохранения, – один из значимых фокусов Сколково. В прошлом году компания получила экспертизу фонда «Сколково», вошла в реестр МТК, а также поддержана микрогрантами, что открыло перед разработчиком новые широкие возможности. Технология «Сенсэйр» демонстрирует большой потенциал российских решений в трансформации медицинской инфраструктуры и может быть масштабирована на всю систему здравоохранения. Это реальное внедрение, а не лабораторная разработка. И проведение тестирования на базе такой клиники подтверждает готовность решения к использованию в настоящей медицинской практике», – сказал Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор центра развития цифровых технологий фонда «Сколково».

«Первая Градская больница активно внедряет современные цифровые медицинские технологии, и мы с интересом тестируем новое перспективное решение, которое должно помочь повысить безопасность и эффективность взаимодействия с цифровыми системами. Бесконтактные решения оптимизируют проводимые операции и повышают уровень стерильности. За счет пилотного тестирования инновационного решения компании «Сенсэйр» мы хотим снизить риски, упростить работу медицинского персонала и повысить скорость взаимодействия с пациентами», – сказал Леонид Магнитский, заведующий стационаром кратковременного пребывания Первой Градской больницы им. Н. И. Пирогова, врач-хирург, который использует терминал SENSAIR в практическом применении при проведении операций.