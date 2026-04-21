Исследование «Архитех ИИ»: искусственный интеллект превращает россиян в армию full-stack-разработчиков

Эксперты компании «Архитех ИИ» подвели итоги исследования пользовательского опыта в среде Kodik — универсальной ИИ-платформе для разработки. Они выяснили, как россияне используют языковые модели для повседневных задач и в каких процессах чаще всего применяют искусственный интеллект при разработке.

Результаты анализа активности индивидуальных пользователей и фрилансеров в конце 2025 — начале 2026 г. подтверждают фундаментальный сдвиг: ИИ перестал быть экспериментом и помощником и превратился в полноценный инструмент для малого бизнеса. Об этом CNews сообщил представитель «Архитех ИИ».

Согласно данным компании, структура проектов, создаваемых российскими вайбкодерами, распределилась следующим образом:

Пет-проекты и микро-SaaS: бизнес «на коленке» (35% пользователей). Лидирующая категория охватывает создание небольших вспомогательных продуктов для управления личными финансами или микро-бизнеса. Использование Kodik позволяет людям без глубокого бэкенд-опыта собирать полноценный full-stack-продукт за один вечер.

Популярные решения: Telegram-боты (трекеры, парсеры крипторынка), ИИ-ассистенты, лендинги с глубокой внутренней логикой и облегченные CRM-системы.

Автоматизация профессиональных задач (25% пользователей). В этой категории ИИ-среда используется для создания ассистентов, экономящих рабочее время. Типичный кейс: маркетологи или аналитики пишут скрипты, которые через API собирают данные из разных источников, обрабатывают их и формируют готовые отчеты, заменяя многочасовую рутину в Excel. Сюда же относятся инструменты автоматизации рекламных кампаний.

Коммерческий фриланс (20% пользователей). Для фрилансеров скорость стала ключевым конкурентным преимуществом. С помощью ИИ-ассистентов один специалист сегодня выполняет объем работы, который ранее требовал целой команды в течение недели. Основные заказы в этом сегменте — разработка веб-приложений и сложных посадочных страниц для малого бизнеса.

Сложные инженерные задачи (10% пользователей). Десятая часть кейсов связана со сложными проектами, где ИИ-редакторы используются как ускорители работы с «тяжелой» архитектурой. Профессионалы применяют нейросети для оптимизации низкоуровневых запросов и кастомной сериализации данных, избавляясь от «синтаксического шума» и фокусируясь на проектировании систем.

Прочие задачи (10% пользователей). Оставшаяся доля распределена между образовательными экспериментами и специфическими разовыми запросами, что подтверждает статус ИИ-сред как универсального «швейцарского ножа» для современного пользователя.

«Эра вайбкодинга — это не просто временный тренд, а симптом глобальной трансформации рынка труда. Сегодня грань между "я придумал" и "я сделал" практически стерлась. Мы видим, как фокус пользователей сместился с написания строк кода на управление логикой и архитектурой. Вайбкодинг в России стал инструментом для быстрого запуска бизнеса и тотальной автоматизации жизни. Сегодня выигрывает не тот, кто помнит все библиотеки наизусть, а тот, кто умеет правильно ставить задачи и собирать из автоматизированных блоков устойчивые процессы. Программисты больше не пишут код — они им дирижируют. И, судя по нашей статистике, этот оркестр звучит всё увереннее», — сказал Артем Карпов, операционный директор компании «Архитех ИИ», разработчика платформы Kodik.

Наблюдения подтверждают, владение современными ИИ-инструментами разработки становится базовым навыком, а возможность комбинировать различные нейросети для решения конкретных задач позволяет российским пользователям создавать сложные технологические продукты, что называется, в домашних условиях, отмечают в компании.