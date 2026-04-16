Университет «Иннополис» представил платформу для защиты от фишинга

Эксперты Центра информационной безопасности российского ИТ-вуза разработали и зарегистрировали систему «ИнноФиш», которая в три раза повышает уровень осведомленности сотрудников о видах интернет-мошенничества с кражей конфиденциальных данных и в первый месяц применения на 80% снижает число связанных с социальной инженерией корпоративных инцидентов безопасности. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

«ИнноФиш» позволяет проводить реалистичные фишинговые кампании, чтобы выявлять сотрудников, наиболее подверженных атакам, и обучать их на конкретных примерах, тем самым повышая защищенность организации от киберугроз.

Михаил Серегин, руководитель Центра информационной безопасности университета «Иннополис»: «Такой вид интернет-мошенничества как фишинг остается одной из ключевых киберугроз, которая использует как корпоративную почту, так и другие цифровые каналы, чтобы украсть конфиденциальные данные пользователей, получить доступ к системам или финансовым средствам компании. Атаки все чаще маскируются под рабочие процессы — согласование, доступы, платежи, обновления, а мошенники применяют социальную инженерию — метод манипулирования людьми, основанный на человеческих ошибках и эмоциях. Главный риск для организаций — в том, что одно действие сотрудника может привести к компрометации учетных записей и распространению атаки внутри всей корпоративной инфраструктуры, поэтому защита от фишинга — это не только фильтры, но и регулярная проверка устойчивости сотрудников с последующим обучением на практических сценариях атак».

С платформой работают специалисты по информационной безопасности и администраторы, а руководители — получают инструмент для оценки устойчивости персонала к интернет-мошенничеству. С помощью системы можно подготовить проверочные фишинговые рассылки, смоделировать их и разослать по корпоративным почтам сотрудников.

«ИнноФиш» включает библиотеку из 100 готовых шаблонов и сценариев, что позволяет быстро запускать фишинговые кампании без сложной подготовки. Для максимальной реалистичности система создает учебные веб-страницы, повторяющие внешний вид корпоративных сайтов и форм авторизации.

При этом платформа имитирует типичные рабочие ситуации — от уведомлений об ошибках и проверок доступа до работы с файлами и корпоративными сервисами. Это помогает максимально приблизить тестирование к реальным угрозам и объективно оценить поведение сотрудников.

После завершения рассылки администратор получает данные о числе и действиях пользователей, попавшихся на фишинг, а также о сотрудниках, своевременно сообщивших в корпоративные отделы информационной безопасности о подозрительных письмах. Эти результаты можно мониторить в реальном времени.

Затем система автоматически направит коллегам, скомпрометировавшим свои данные, приглашения на обучение по кибербезопасности с контрольным тестированием. В систему встроено 20 образовательных курсов по правилам получения корпоративных доступов, проверке обновлений на ноутбуках и смартфонах, двухфакторной аутентификации, психологическим приемам кибермошенников и другим темам.

Михаил Серегин: «У "ИнноФиш" есть аналоги и в России, и за рубежом. Мы не говорим о том, что наше решение — единственное на рынке, но это зарегистрированная отечественная платформа, которая закрывает полный цикл работы с рисками социальной инженерии — от моделирования реалистичных атак и аналитики до адресного обучения сотрудников и контрольного тестирования, а таких продуктов в стране не так много. Для российских организаций это особенно важно, потому что они получают локальное решение, ориентированное на практическое снижение человеческого фактора в кибербезопасности».