Форум «ИТ Пространство»: главные дискуссии о трендах, развитии и будущем

Форум «ИТ Пространство» пройдет 2 апреля в Московской школе управления СКОЛКОВО.

Это знаковое отраслевое мероприятие, которое объединяет ключевых участников российского ИТ-рынка. Среди гостей – системные интеграторы, реселлеры, разработчики, заказчики. Ведущий ИТ-дистрибьютор Merlion выступает титульным партнером форума.

В программе форума – лекция Александра Чулока, д.э.н., профессора, директора центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ о глобальных трендах и компетенциях управленцев будущего в цифровом мире и разговор Владимира Познера с Алексеем Абрамовым, председателем совета директоров ГК Merlion.

В течение дня пройдeт серия панельных дискуссий с участием топ-менеджеров крупнейших российских компаний.

В дискуссии о будущем рынка Олег Фоменко, генеральный директор Merlion, Евгений Соколов, директор по коммерции крупного бизнеса «Яндекс Реклама» и Федор Вирин, сооснователь Data Insight, оценят расстановку сил в цифровой экономике, поговорят о судьбе розничных игроков, обсудят новые правила игры и изменение модели потребления.

А в дискуссии об ИТ-ландшафте ближайшего десятилетия Артур Акопьян, председатель совета директоров Р7, Алексей Забродин, технический директор ГК РТК-ЦОД, и другие спикеры обсудят тему суверенного ИИ, боли бизнеса в кибербезопасности, смену технологических парадигм и другие актуальные темы отрасли.

В отдельных зонах для выступлений можно будет послушать дискуссии, доклады и интервью с представителями ведущих российских разработчиков и системных интеграторов и пообщаться с бизнес-партнерами в спокойной обстановке.

В выставочной зоне форума «ИТ Пространство» будет развернуто более 30 стендов, где российские и зарубежные производители представят свои разработки, проведут демонстрации и проконсультируют по готовым решениям. В конце вечера гостей ждет фуршет и мастер-класс от шеф-повара Василия Емельяненко. Полная программа мероприятия доступна по ссылке.

