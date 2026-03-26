«Тринити» разработала и тестирует GPU-сервер для задач ИИ

Компания «Тринити», российский производитель серверного оборудования, объявила о завершении разработки и проведении тестирования GPU-сервера «Тринити» для корпоративных и государственных ИИ-инфраструктур.

Новый сервер поддерживает установку до восьми FHFL dual-slot-графических ускорителей и предназначен для AI/ML-проектов, высокопроизводительных вычислений, а также задач обработки и визуализации данных.

«Разработка GPU-сервера — важный этап в развитии продуктовой линейки «Тринити», — отметила Татьяна Лысанова, директор по продукту компании «Тринити». — При проектировании решений мы ориентируемся на практические запросы заказчиков. Сегодня рынку требуются мощные, надёжные и локализованные решения, способные поддерживать рост объёма и сложности задач в области ИИ — как в бизнесе, так и в государственном секторе».

Технические характеристики модели: высокая плотность GPU. Сервер поддерживает до восьми FHFL графических ускорителей для параллельной обработки данных, обучения нейросетей и работы с большими языковыми моделями; современная процессорная платформа. Два процессора Intel Xeon Scalable 4 или 5 поколения с TDP до 350 Вт обеспечивают высокую производительность в многопоточных и смешанных нагрузках; высокоскоростные интерфейсы. 11 слотов PCIe 5.0 позволяют достичь высокой пропускной способности при подключении GPU, NVMe-накопителей и сетевых адаптеров; поддержка 32 модулей оперативной памяти DDR5 с использованием полных технологических скоростей процессоров создает высокоскоростную среду для параллельных вычислений. Это основа для эффективной работы нейросетей, выполнения инженерного анализа и обработки массивных САПР-сборок без задержек; отказоустойчивая архитектура с четырьмя блоками питания с резервированием (3+1), системой охлаждения на 8 вентиляторов с горячей заменой, а также Dual BIOS и BMC обеспечивают стабильную работу при постоянных высоких нагрузках.

GPU-сервер «Тринити» подходит для обучения и инференса нейросетевых моделей, научного моделирования, риск-аналитики, рендеринга и создания визуальных эффектов, видеоаналитики и кодирования, а также других задач, требующих массово-параллельных вычислений и высокой вычислительной плотности.