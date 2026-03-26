Разделы

Облака
|

Сервис зеркалирования сетевого трафика в «К2 Облаке» теперь доступен в московском регионе ru-msk

K2 Cloud (входит в экосистему «К2Тех») объявил о расширении географии сервиса зеркалирования сетевого трафика. Ранее компания первой среди российских облачных провайдеров запустила эту функциональность в регионе ru-spb (Санкт-Петербург). Теперь сервис доступен и в московском регионе.

С помощью функции зеркалирования пользователи «К2 Облака» могут копировать входящий и исходящий трафик сетевых интерфейсов виртуальных машин на порт другой виртуальной машины для последующего анализа. Решение поддерживает гибкую систему фильтрации. Можно задать белые или черные списки IP-адресов, а также определить протоколы и L4-порты, которые необходимо зеркалировать или, наоборот, исключить. Это позволяет передавать на анализ только нужный трафик и не расходовать вычислительные ресурсы систем захвата трафика на потоки, которые не представляют интереса в анализе. Например, легитимный трафик бэкапов или дублирующиеся пакеты, возникающие в результате зеркалирования трафика двух ВМ, которые обмениваются между собой информацией.

В настоящее время решения PT NAD от Positive Technologies и UDV NTA от UDV Group имеют официально подтвержденную совместимость с сервисом зеркалирования трафика.

K2 Cloud также расширяет на регион ru-msk действие предложения по бесплатному тестированию NTA-решений (Network Traffic Analysis). Пользователи «К2 Облака» в Москве и Санкт-Петербурге могут развернуть совместимые системы анализа трафика и проверить их работу на собственной облачной инфраструктуре.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники Бизнес

«Запуск сервиса зеркалирования трафика в московском регионе — последовательное расширение функциональности платформы в ответ на запрос наших заказчиков. Теперь они могут выстраивать полноценный мониторинг сетевой активности в обоих регионах присутствия «К2 Облака», используя решения NTA с подтвержденной совместимостью. Мы продолжаем развивать сервисы, чтобы инструменты киберзащиты, ранее доступные только в собственных инфраструктурах, были полноценно реализованы и в облаке», — отметил Владислав Одинцов, техлид, Product Owner сетевых сервисов K2 Cloud.

Новая функциональность расширяет возможности построения комплексных систем и сетевой аналитики в облачной инфраструктуре. Зеркалирование трафика обеспечивает дополнительный уровень прозрачности сетевых взаимодействий и контроля информационной безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформы виртуализации делят рынок: что стоит за выбором проприетарной модели и подходом на основе открытого кода

Создатели Jira случайно замедлили на треть инструмент для ее неизбежной миграции в облако

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Банки постепенно осваивают отечественные платформы для управления данными и эффективностью

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/