Сервис зеркалирования сетевого трафика в «К2 Облаке» теперь доступен в московском регионе ru-msk

K2 Cloud (входит в экосистему «К2Тех») объявил о расширении географии сервиса зеркалирования сетевого трафика. Ранее компания первой среди российских облачных провайдеров запустила эту функциональность в регионе ru-spb (Санкт-Петербург). Теперь сервис доступен и в московском регионе.

С помощью функции зеркалирования пользователи «К2 Облака» могут копировать входящий и исходящий трафик сетевых интерфейсов виртуальных машин на порт другой виртуальной машины для последующего анализа. Решение поддерживает гибкую систему фильтрации. Можно задать белые или черные списки IP-адресов, а также определить протоколы и L4-порты, которые необходимо зеркалировать или, наоборот, исключить. Это позволяет передавать на анализ только нужный трафик и не расходовать вычислительные ресурсы систем захвата трафика на потоки, которые не представляют интереса в анализе. Например, легитимный трафик бэкапов или дублирующиеся пакеты, возникающие в результате зеркалирования трафика двух ВМ, которые обмениваются между собой информацией.

В настоящее время решения PT NAD от Positive Technologies и UDV NTA от UDV Group имеют официально подтвержденную совместимость с сервисом зеркалирования трафика.

K2 Cloud также расширяет на регион ru-msk действие предложения по бесплатному тестированию NTA-решений (Network Traffic Analysis). Пользователи «К2 Облака» в Москве и Санкт-Петербурге могут развернуть совместимые системы анализа трафика и проверить их работу на собственной облачной инфраструктуре.

«Запуск сервиса зеркалирования трафика в московском регионе — последовательное расширение функциональности платформы в ответ на запрос наших заказчиков. Теперь они могут выстраивать полноценный мониторинг сетевой активности в обоих регионах присутствия «К2 Облака», используя решения NTA с подтвержденной совместимостью. Мы продолжаем развивать сервисы, чтобы инструменты киберзащиты, ранее доступные только в собственных инфраструктурах, были полноценно реализованы и в облаке», — отметил Владислав Одинцов, техлид, Product Owner сетевых сервисов K2 Cloud.

Новая функциональность расширяет возможности построения комплексных систем и сетевой аналитики в облачной инфраструктуре. Зеркалирование трафика обеспечивает дополнительный уровень прозрачности сетевых взаимодействий и контроля информационной безопасности.