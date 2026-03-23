«Первый Бит» завершила проект по экспресс-внедрению системы «1С» в компании «Медицина»

Компания «Первый Бит» завершила проект по экспресс-внедрению системы «1С:ERP Управление предприятием» в компании «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Интеграция совпала с запуском нового стратегического направления — собственного производства радиофармпрепарата (РФП) фтордезоксиглюкозы на циклотронном комплексе. Всего за 3,5 месяца интегратор создал единую цифровую среду для управления производственными процессами, закупками и качеством.

До старта проекта материальный учет в клинике велся в устаревшей версии «1С:Управление торговлей», а регламентированный — в программе «1С:Управление холдингом» («1С:УХ»). Разрозненность систем и отсутствие прозрачности в производственном контуре создавали риски для нового направления. Специфика продукта требовала исключительной точности: период полураспада Фтора-18 составляет всего 110 минут, что делает невозможным долгое хранение и требует безупречной логистики на каждом этапе.

За реализацию проекта взялась команда проектного офиса NFP компании «Первый Бит», имеющей большой опыт в автоматизации учета, управления и бизнес-процессов. Перед специалистами стояла задача не просто объединить учет, но и сделать это до момента серийного запуска циклотрона.

Специалисты интегратора применили гибридный подход, совместив параллельные и каскадные этапы работ. В первую очередь в новую систему был перенесен материальный учет, что позволило начать производство без задержек. Ключевым вызовом стала синхронизация «1С:ERP» с головной системой «1С:УХ» для исключения двойного ввода данных в переходный период.

Кроме того, сотрудникам клиники предстояло освоить работу в новой ERP, поэтому «Первый Бит» уделил особое внимание обучению пользователей. Всего было автоматизировано 30 рабочих мест, 20 из которых настроены индивидуально под разные должности.

«Главной сложностью стали сжатые сроки на фоне отсутствия у пользователей опыта работы с ERP. Нам нужно было не просто настроить интеграцию с «1С:УХ» и тендерной площадкой, но и сделать интерфейсы понятными для сотрудников с первого дня. Мы реализовали более 350 функциональных требований, включая нестандартные механизмы учета по источникам финансирования и контроля качества серий. В результате клиент получил экосистему, которая уже готова к сертификации по стандартам GMP — первой в российской ядерной медицине», — сказал руководитель проектов офиса NFP компании «Первый Бит» Сергей Гореликов.

Для «Медицины» был реализован ряд уникальных доработок. В системе появился документ «Заявка на закупку» с цветовой индикацией статусов и контролем бюджетных лимитов, что исключило ручные ошибки при планировании. Интеграция с тендерной площадкой на базе «Битрикс24» позволила автоматически формировать лоты и отслеживать исполнение заявок.

Особое внимание уделили контролю качества: для каждой серии сырья и материалов введены цифровые статусы, а история их изменений фиксируется в отдельном регистре. Система автоматически блокирует перемещение или передачу в производство ТМЦ, не прошедших проверку. В итоге производственный процесс на циклотроне был выстроен на базе ресурсных спецификаций «1С:ERP» с многоэтапным контролем.

«Запуск собственного производства радиофармпрепаратов — сама по себе сложнейшая задача, поэтому нам было критически важно войти в эксплуатацию с работающей системой учета, которая учитывает специфику нашего продукта. Команда «Первого Бита» не только уложилась в сроки, но и предложила гибкие инструменты для контроля качества сырья и закупок. Вместе с командой проекта мы сформировали единую цифровую среду управления закупками, качеством и производственными процессами. Теперь мы видим полную картину себестоимости и статус каждой партии в реальном времени, что особенно ценно для “ядерной аптеки”», — отметил директор по информационным технологиям компании «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Петухов.

Запуск собственного циклотронного радиохимического комплекса нового поколения расширяет возможности ПЭТ-диагностики и усиливает инфраструктуру производства радиофармпрепаратов. Развитие этого направления требует высокой точности, прослеживаемости процессов и надежного цифрового контура управления.

Проект позволил «Медицине» не только запустить новое производство в срок, но и заложить фундамент для полного перехода на «1С:ERP» как единую учетную систему. Прозрачность затрат, автоматизированный контроль закупок и сквозное отслеживание материалов минимизировали риски, характерные для фармацевтической отрасли.