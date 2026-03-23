Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

45% опрошенных россиян обращают внимание на HR-бренд компании при выборе места работы — «Авито Работа» и «Авито Реклама»

«Авито Работа» и «Авито Реклама» провели опрос среди более чем 8 тыс. работающих жителей России, чтобы выяснить, что важно соискателям при выборе работодателя и какую роль играет HR-бренд компании. Результаты показали, что главным критерием при выборе места работы остается уровень дохода (51%), однако немаловажную роль играют также удобное расположение офиса (34%) и официальное трудоустройство с «белой» зарплатой (31%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Среди других значимых факторов чаще всего также упоминались гибкий график (28%) и возможность сочетать работу и личную жизнь (27%). Еще 25% опрошенных считают важной позитивную рабочую атмосферу в коллективе, а 20% обращают внимание на стабильность компании на рынке. Для части соискателей важны и перспективы развития внутри: 16% респондентов отметили значимость карьерного роста, столько же — прозрачной системы премий и бонусов. Возможность удаленной или гибридной работы назвали важным фактором 14% участников опроса.

11% россиян также обращают внимание на расширенный социальный пакет, и столько же респондентов считают важными обучение и повышение квалификации за счет компании. Каждый десятый (10%) опрошенный отметил в качестве важного фактора при выборе работы интересные задачи и проекты. Несколько реже респонденты ориентируются на такие аспекты, как современный офис (9%), известность компании (9%) и наличие добровольного медицинского страхования (7%).

Найти же такого работодателя россиянам часто помогают онлайн-коммуникации. Почти половина (46%) участников опроса готовы откликнуться на вакансию под влиянием рекламы работодателя в интернете, если предложение включает хорошие перспективы и условия, причем особенно восприимчива к такой рекламе молодежь 18–24 лет (54%).

Главным источником информации о вакансиях по-прежнему служат личные рекомендации — 48% россиян узнают о новых карьерных возможностях через друзей и коллег. На втором месте в рейтинге источников — реклама на сайтах с объявлениями и на маркетплейсах (39%). Еще 28% россиян узнают о карьерных возможностях через рекламу в поисковых системах, 18% — в соцсетях, а 12% — через телевизионную рекламу.

«Репутация работодателя становится для соискателей таким же значимым фактором, как и условия работы. Мы видим, что почти половина пользователей готовы откликнуться на вакансию под влиянием рекламы в интернете, если предложение соответствует их ожиданиям. Это показывает, что реклама работает не только как источник информации, но и как инструмент, который помогает работодателю попасть в поле внимания кандидата», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Репутация работодателя приобретает все большее значение: 45% респондентов считают HR-бренд компании важным фактором при выборе работы, при этом особенно внимательны к нему молодые специалисты 18–24 лет (54%) и 25–34 лет (50%). Эта тенденция проявляется и географически — сильнее всего на бренд ориентируются соискатели из крупных городов, особенно из Екатеринбурга (60%), Воронежа (60%) и Москвы (49%).

Среди элементов HR-бренда наибольшее значение для соискателей имеют взаимоотношения между руководителями и сотрудниками — их отметили 43% участников опроса. Также важными оказываются внутренние отношения и культура команды (33%), уют и атмосфера на рабочем месте (32%), репутация компании и ее присутствие в рейтингах (24%). Группа факторов с сопоставимой значимостью (18–19%) включает социальную ответственность компании — корпоративные и экологические инициативы, официальную информацию о работодателе на сайте и в соцсетях, а также мотивационные и обучающие программы для сотрудников. Важным фактором является инновационность компании и использование современных технологий, таких как ИИ и автоматизация (11%).

«Почти половина соискателей из городов-миллионников (49%) учитывают репутацию работодателя при выборе работы. В крупных городах у кандидатов значительно больше возможностей выбора, поэтому при поиске работы они ориентируются не только на уровень дохода. В частности, уделяют больше внимания дополнительным факторам — репутации работодателя, атмосфере в коллективе, стилю управления, комфорту офисного пространства и уровню корпоративной социальной ответственности», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Судя по всему, многие работодатели уже справляются с этими ожиданиями — 66% россиян заявили, что полностью или в целом довольны своим нынешним местом работы. Больше всего довольных своей работой респондентов оказалось среди сотрудников салонов красоты (75%), мастеров по оказанию персональных услуг (74%), работников сферы образования (70%) и сотрудников финансов, логистики и HR (70%).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
