Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

ОДК в отечественных инженерных программах создает элементы двигателей ПД-14 и ПД-8

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) перешла к финальному этапу внедрения российских программных продуктов для проектирования и производства деталей, узлов и систем авиационных двигателей. Первым серийным применением одного из модулей российского ПО стало проектирование и производство элемента мотогондолы новейшего авиадвигателя ПД-8. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Для обеспечения технологической независимости в отрасли ОДК реализует особо значимые проекты – по доработке и внедрению системы управления производством и цепочками поставок на машиностроительных предприятиях и созданию ПО в области PLM и CAD для проектирования двигателей. Они создаются совместно с ИТ-компаниями при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Общая сумма финансирования составила 2 млрд руб.

«Мы формируем целевой ИТ-ландшафт в двигателестроении, реализуя два особо значимых проекта при поддержке РФРИТ. Сегодня проекты находятся на пятом этапе внедрения и уже показывают высокую эффективность при выполнении конструкторских и производственных задач. С помощью российского ПО изготовлен опытный образец панели реверсивного устройства двигателя ПД-14, впервые серийно применен модуль «Компас-Композиты» при проектировании и производстве элемента мотогондолы ПД-8. Система управления цепочками поставок успешно проходит опытно-промышленную эксплуатацию на трех предприятиях. Следующими этапами будут промышленная эксплуатация и тиражирование ИТ-решений на все предприятия ОДК», — отметил директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

Импортозамещение программных продуктов в области PLM (управление жизненным циклом продукции) и CAD (автоматизированное проектирование) проводится совместно с российской компанией «Аскон». На предприятии ОДК-Авиадвигатель завершены этапы опытной эксплуатации «Компас-3D». Специалисты спроектировали в программе конструкторскую документацию на более чем 150 наиболее сложных деталей, сборочных единиц и оснастку.

На этапе промышленной эксплуатации находится отечественный модуль управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM», который применяется в качестве справочника материалов. Внедряется отечественная система проектирования кабелей и жгутов САПР «МАКС».

Кроме того, проведен первый этап проверки достаточности функционала модуля «Компас-Композиты» на этапах проектирования, подготовки производства и изготовления деталей из полимерных композитных материалов. Определена единая модель данных для проектирования изделий в модуле «Лоцман:PLM» программы «Компас-3D».

«Во втором квартале компания «Аскон» завершает создание прототипа комплексной CAD/PLM платформы и готова представить ее для проведения опытно-промышленной эксплуатации. К концу 2026 г. доля вновь разрабатываемых геометрических моделей в российской CAD-системе на предприятии ОДК-Авиадвигатель составит 100%. Все действующие проекты также предполагается продолжать с применением отечественной CAD-системы Компас-3D», – сказал директор по информационным технологиям ОДК-Авиадвигатель Кирилл Пименов.

В корпоративном центре и на предприятиях «ОДК-Салют», «ОДК-СТАР» и «ОДК-Сатурн» продолжается опытно-промышленная эксплуатация информационной системы управления производством и цепочками поставок, разработанной компанией «НПЦ «1С». Система позволяет обеспечивать планирование производства продукции с учетом утвержденных сроков выпуска и оценки доступности оборудования и ресурсов: формирование заказов на производство и сменных заданий, управление партиями деталей и сборочных единиц, фиксация результатов выполнения операций.

Сейчас ведется подготовка к переходу к промышленной эксплуатации, для чего ОДК выполнила загрузку и верификацию необходимых данных. Это позволит автоматизировать основные процессы управления производственной деятельностью с помощью отечественного ИТ-решения.

Созданное единое информационное пространство после тиражирования системы на все предприятия значительно повысит эффективность управления производственными ресурсами, формирования планов изготовления продукции и проведения мониторинга выполнения задач.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/