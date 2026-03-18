Камеры с искусственным интеллектом проследят за безопасностью горняков разреза «Междуречье»

МТС установила систему, состоящую из видеонаблюдения с аналитикой и бортового мониторинга, на вахтовых автобусах угледобывающего разреза АО «Междуречье». Решение поможет повысить безопасность пассажироперевозок на технологических дорогах разреза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Комплектами спецоборудования с видеокамерами оснастили три вахтовых автобуса на шасси КАМАЗ, на которых горняков перевозят к месту работы и обратно. До конца апреля 2026 г. видеонаблюдение заработает в салонах еще 24 автобусов. Решение включает как традиционные IP-камеры, так и камеры с технологией машинного зрения, помогающие в режиме онлайн выявлять потенциально опасные ситуации. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют видеопоток и реагируют на триггеры: определенная мимика, положение тела и так далее. Если водитель почувствует себя плохо, начнет засыпать за рулем, отвлекаться на прием пищи, курение или разговор по телефону, система предупредит его или передаст сигнал диспетчеру. В свою очередь система бортового мониторинга, установленная на автобусах, позволяет отслеживать их местоположение, скорость, пробег и маршруты.

«Беспроводная передача данных от систем видеонаблюдения и бортового мониторинга на автобусах осуществляется по сети LTE, которую мы развернули для разреза «Междуречье» Новой Горной Управляющей Компании несколько лет назад. Стабильная связь есть на всей территории предприятия, включая поле разреза площадью 2500 гектаров. Качественная среда передачи данных позволяет предприятию применять передовые цифровые решения в области промбезопасности и оптимизации рабочих процессов. Исходя из нашего опыта работы с крупными российскими промышленными компаниями, после внедрения системы видеоаналитики и мониторинга на транспорте, водители допускают на 80% меньше нарушений за рулем», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

«Цифровизация производственных процессов — без преувеличения обязательное условие для успешной работы добывающей компании в современных реалиях. С помощью новых отечественных решений мы снижаем издержки и повышаем уровень безопасности горняков на технологических дорогах угольного разреза. В частности, видеонаблюдение в вахтовых автобусах поможет улучшить дисциплину водителей и пассажиров», — сказал главный специалист по промышленной безопасности АО «Междуречье» Андрей Котов.