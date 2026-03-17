Начала работу «Андромеда» — первая российская платформа в формате «единого окна» для институциональных инвесторов

В России начала работу информационно-аналитическая платформа «Андромеда», предназначенная для профессиональных участников инвестиционного рынка и представителей корпоративного сектора. Об этом CNews сообщили представители «Эйлер Аналитические Технологии».

«Андромеда» – первое отечественное решение в формате «единое окно», которое объединяет всю информацию, необходимую для принятия инвестиционных решений: потоки финансовых данных, новости рынка, консенсус-прогнозы, материалы аналитических компаний, а также аналитические инструменты.

На пилотном этапе платформой уже начали пользоваться 23 УК с активами под управлением на общую сумму 20 трлн руб. (включая ДУ, ПИФы и НПФ), что составляет 60% от объема средств под управлением в России в 2025 г.

Платформа удовлетворяет ключевые потребности рынка, чего ранее в полной мере не могли сделать ни существующие российские решения, ни западные терминалы. Доступная информация часто была фрагментарной, ограниченной по классам активов и обновлялась с заметной задержкой. «Андромеда» объединяет данные и инструменты анализа в едином интерфейсе и обеспечивает их обновление в режиме реального времени или с минимальной задержкой.

«Живые» финансовые модели

Прогнозы (модели) пересчитываются в реальном времени каждые 15 минут с учетом макропараметров и изменения цен на сырьевых рынках. Сервис, у которого не было аналогов среди популярных западных платформ. Инвестору больше не нужно вручную собирать данные в Excel – система автоматически пересчитывает стоимость компании или ее потенциальную выручку при изменении цен на нефть, металлы или другие ключевые ресурсы. Это критически важно для российского рынка, где индекс МосБиржи более чем на 50% состоит из производителей сырья с высокой волатильностью цен.

Скринеры и аналитические инструменты

Платформа предоставляет расширенные скринеры акций, облигаций и сырьевых товаров; графический анализ с возможностью отображения мультипликаторов (например, EV/EBITDA прямо на графике); калькуляторы для расчета всевозможных показателей доходности для всех типов облигаций (в том числе для флоутеров), а также для расчета индекса RGBI.

Встроенный портал для публикации аналитики

Аналитики и исследовательские дома получат встроенный редактор и инструменты для публикации собственных исследований. Платформа позволит формировать профессиональные аналитические панели и распространять материалы среди участников рынка.

«Андромеда» может использоваться как инвестиционными компаниями, так и корпоративным сектором – для бюджетирования, финансового планирования и подготовки решений о выходе на рынки капитала.

Дмитрий Глушаков, генеральный директор АО «Эйлер Аналитические Технологии», разработчика платформы «Андромеда»: «У инвестора два главных страха – потерять деньги и не заработать деньги. Наша задача – создать инфраструктуру, которая помогает снижать эти риски и находить прибыльные инвестиционные идеи быстрее остальных. «Андромеда» дает инвестору все необходимое на одной платформе: данные для анализа, профессиональные инструменты, готовые аналитические заключения и экспертные мнения. Главное отличие от ушедших западных вендоров в том, что их информация была статичной и не реагировала на динамичные изменения рынка. Для России, где стоимость компаний жестко привязана к волатильным ценам на сырье, это было критическим недостатком».

Показательно, что самым востребованным продуктом на платформе стали сервисы анализа облигаций. Это отражает изменение структуры инвестиционного спроса: инструмент, который еще недавно считался слишком консервативным и представлял мало интереса для розничного инвестора, сегодня преобладает в их портфелях. Данные это подтверждают: в частности, приток в фонды облигаций через ПИФы в 2025 г. составил 757 млрд руб., в 19 раз больше, чем в 2024 г.

«Андромеда» учитывает эту динамику и предлагает набор инструментов для анализа облигаций, в том числе не имеющий аналогов на рынке – модель индекса RGBI, которая позволяет оценивать будущую отдачу от вложений в ОФЗ.

Дмитрий Глушаков: «Мы приглашаем все аналитическое и инвестиционное сообщество присоединиться к платформе. Для аналитических компаний предусмотрены бесплатные сервисы для создания и монетизации контента, а инвесторы получают «единое окно», чтобы видеть все важные данные, включая детализированные консенсус-прогнозы. Запуск «Андромеды» – это вклад в выполнение стратегической задачи по удвоению капитализации российского рынка. Платформа отвечает актуальным задачам развития финансового рынка, обозначенным Президентом России и Банком России: создание независимой российской инфраструктуры для инвесторов, которая предоставляет доступ к качественной аналитике и прогнозным показателям с точками зрения от разных аналитических компаний, обеспечивает прозрачность данных, выступает инструментом для углубленного анализа эмитентов и способствует решению регуляторных задач по защите инвесторов».