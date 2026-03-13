Разделы

«ЛокоТех-Сервис» внедряет в депо мобильное приложение «Инспектор»

«ЛокоТех-Сервис» начал применять мобильное приложение для проведения дистанционных проверок Ространснадзором на Восточном полигоне. Об этом CNews сообщили представители ООО «ЛокоТех».

Мобильное приложение «Инспектор» используется во всех сервисных локомотивных депо «ЛокоТех-Сервис» Дальневосточного, Забайкальского, Восточно-Сибирского и Красноярского филиалов. Оно устанавливается на мобильный телефон сотрудников и используется в качестве средства для взаимодействия с сотрудниками Ространснадзора в режиме реального времени. Основное предназначение приложения — проведение контрольных (надзорных) мероприятий и профилактических визитов в дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи (ВКС), а также фото- и видеофиксация нарушений в ходе осмотров и досмотров при проведении таких мероприятий в очном формате.

Мобильное приложение «Инспектор» - это специальное программное обеспечение, разработанное для использования контрольно-надзорными органами и государственными инспекторами с использованием смартфонов и планшетов, а также стационарных компьютеров.

Приложение официально одобрено на государственном уровне законом № 248-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О государственном контроле (надзоре)», и является элементом цифровой трансформации государственного управления России. Следуя стратегии цифровизации, Ространснадзор внедряет соответствующие инструменты для оптимизации работы.

«Приложение «Инспектор» становится неотъемлемым элементом современной системы контрольно-надзорной деятельности, открывая новые возможности для всех участников процесса. Первый опыт показал, что оно позволяет экономить время для проведения проверок в отдаленных регионах, а также фиксировать отчетность через фото и видео, что делает результаты проверок достоверными и прозрачными как для надзорного органа, так и для предприятия и, соответственно, исключает разночтения. Применение приложения начали с Восточного полигона, поскольку там расположены стратегически важные и грузонапряженные железнодорожные артерии нашей страны», – сказал заместитель генерального директора компании «ЛокоТех» Андрей Смирнов.

При этом живые проверки с участием инспекторов Ространснадзора будут также продолжены, удаленный формат составит около 30% от общего числа мероприятий.

Новый инструмент внедряется в рамках соглашения о сотрудничестве, которое «ЛокоТех-Сервис» и Ространснадзор заключили в ноябре 2025 г. Стороны договорились об установлении общих принципов и направлений информационного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Будет усилен обмен информацией путем проведения совместных рабочих совещаний, научно-практических семинаров и конференций.

