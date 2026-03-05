«АНТ–Цифровые сервисы» вплотную приблизилась к миллиардной выручке

Компания «АНТ–Цифровые Сервисы» завершила 2025 г. с рекордным ростом финансовых показателей на фоне усиливающегося спроса на отечественные цифровые решения для промышленности. На волне импортозамещения и роста цифровой зрелости российских предприятий, компания зафиксировала рост выручки более чем втрое, достигнув отметку почти один миллиард рублей. Об этом CNews сообщили представители «АНТ–Цифровые Сервисы».

Вместе с оборотом увеличилась и прибыль: показатель EBITDA впервые в истории компании превысил 100 млн руб., выйдя на двузначный уровень. Это абсолютный рекорд работы компании на рынке.

Основной вклад в рост выручки внесли продажи ключевых продуктов компании: MES-системы ИМУС, APS-системы ОптиМУС, ЕАМ-системы АНТ ТОиР и мобильного решения ТОиР (мТОиР). Усиление роли компании как ИТ-интегратора позволило также нарастить выручку проектов: заказчики получили возможность не просто внедрять отдельные модули, а выстраивать единую цифровую экосистему производства.

В 2025 г. компания проводила исследования российского рынка систем MES, APS, EAM/ (ТОиР и мТОиР). Глубокий анализ запросов и потребностей отечественной промышленности решил задачу обновления и доработки продуктовой линейки. Компания реализовала новые модули в каждом из продуктов и адаптировала решения под отраслевую специфику, исходя из реальных потребностей рынка. В итоге возможности программного обеспечения были расширены, а его стоимость адаптирована под бюджет промышленных предприятий среднего сегмента. Компания расширяет возможности для клиентов: теперь все решения «АНТ–ЦС» доступны не только в традиционной модели On-Premise, но и в формате облачного сервиса (SaaS). Благодаря этому производственные компании могут начинать цифровизацию с меньшими стартовыми инвестициями, выбирая наиболее удобный для себя формат внедрения.

Как результат, «АНТ–ЦС» успешно завершила несколько крупных проектов внедрения. Среди ключевых достижений: комплексная цифровизация процессов ТОиР на двух заводах крупного производителя кварцевого песка и минеральных наполнителей, внедрение APS-системы на деревообрабатывающем предприятии, а также внедрение и адаптация решений автоматизации для химического производства. Компания также продолжила работу по обновлению программных решений для якорного заказчика – ПАО «Газпром» и его дочерних организаций.

«Достижения 2025 г. – результат верного выбора и последовательной реализации новой стратегии «АНТ–ЦС», основанной на анализе рынка, точном фокусе усилий команды на приоритетных отраслях и решении задач наших заказчиков. Благодаря созданной экосистеме продуктов мы уверенно отвечаем на запросы российских предприятий в рамках роста их цифровой зрелости и спроса на импортозамещение. Отдельная опора масштабирования бизнеса «АНТ–ЦС» – стратегический фокус на развитие партнерского канала. Сочетание нашего инженерного опыта и компетенций партнеров позволило компании выйти на рекордные финансовые показатели, усилить позиции на рынке промышленной цифровизации и внести вклад в укрепление технологического суверенитета страны», – сказал Герберт Шопник, генеральный директор «АНТ–ЦС».

В 2025 г. партнерская экосистема увеличилась вдвое и превысила 30 компаний. Среди партнеров как технологические компании, так и крупные интеграторы с отраслевой экспертизой.

«Мы последовательно развиваем партнерское направление. Объединив компетенции «АНТ–ЦС» в продуктовой разработке с опытом партнеров в реализации масштабных проектов внедрения, мы достигли столь впечатляющих результатов. Эффективность этой модели уже подтверждена финансовыми показателями: по итогам 2025 года более 50% выручки «АНТ-ЦС» было сгенерировано совместно с партнерами, такая структура доходов доказывает: выстроенная система кооперации работает и позволяет масштабировать внедрения без потери качества», – отметила Екатерина Тукия, коммерческий директор «АНТ–ЦС».

В 2026 г. «АНТ-ЦС» сфокусируется на развитии функциональности собственных ИТ-решений. Драйверами роста выручки станут три направления: реализация прикладных задач промышленных заказчиков в рамках внедрений, интеграция передовых решений с технологическими партнерами и расширение сети бизнес-партнеров для выхода в новые сегменты рынка.

Стратегическая цель компании — к 2028 г. войти в топ-10 поставщиков промышленного ПО (MES, APS, EAM). Сейчас в отрасли насчитывается около 50 активных вендоров и «АНТ-ЦС» намерена укрепить позиции на фоне сокращения доли зарубежных систем. Одновременно компания нацелена на рост проектов по внедрению, доработке и поддержке решений на платформе «1С», включая «1С:ERP», с адаптацией под требования промышленных предприятий.

Масштабирование бизнеса потребовало от «АНТ–ЦС» усиления продуктовых команд и углубления в производственную специфику заказчиков. Эти направления сегодня стали главными стратегическими приоритетами компании: ставка на квалифицированные кадры и отраслевую экспертизу позволяет наращивать компетенции в ключевых сегментах промышленной цифровизации.