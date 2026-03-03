Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

Татарстанский бизнес нарастил инвестиции в IoT-решения на 20%

МТС зафиксировала рост объема инвестиций во внедрение технологии IoT в Татарстане на 20% за 2025 г. По этому показателю республика стала третьей в Поволжье, уступив Башкортостану и Пензенской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Татарстанский бизнес внедряет IoT-решения для мониторинга и контроля оборудования, управления ресурсами и удаленного сбора данных, что позволяет снижать издержки и повышать эффективность. В 2025 г. наибольший объем денежных средств на внедрение IoT-решений в регионе был выделен организациями из сельскохозяйственной отрасли. Количество М2М-устройств, используемых аграрными предприятиями в сети МТС, выросло на 37%. К примеру, в животноводстве, где технологии IoT используются для повышения эффективности производства, фермеры контролируют процесс доения коров с помощью умного видеонаблюдения, а умные датчики на доильном оборудовании собирают данные для оценки производительности коров.

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений
Бизнес-коммуникации

Прирост «умных» устройств на 27% показала медицинская сфера Татарстана, где их применяют, например, для удаленного мониторинга микроклимата помещений, в которых хранятся лекарственные препараты. Прирост по 24% зафиксирован в логистике с интеллектуальными системами для транспорта и мониторинга автопарка, а также в сфере образования, где возможности сети М2М используются в системе видеонаблюдения, дистанционного контроля и обеспечения безопасности. Пятерку отраслей с наибольшим приростом количества цифровых устройств в сети МТС в Татарстане замыкают сфера ЖКХ (23%), а также застройщики (13%), которые наиболее активно используют приборы для сбора и учета данных конечных пользователей.

«Татарстан – один из главных российских регионов-лидеров по цифровой трансформации. Положительная динамика инвестиций в цифровизацию подтверждает ее практическую пользу. Так, IoT- технологии помогают бизнесу и госсектору республики решать конкретные задачи: сокращать потери в производстве, улучшать качество услуг, повышать надежность коммунальных систем и прозрачность начислений в сфере ЖКХ. Умные датчики ведут комплексный учет ресурсов, обеспечивают безопасность на предприятиях, контролируют работоспособность оборудования. Область применения технологий межмашинного взаимодействия разнообразна и может легко масштабироваться, помогая цифровизации практически всех отраслей», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Началось банкротство создателя уникального российского оборудования для квантовых сетей

CNews Analytics опубликовал атлас «Российские цифровые экосистемы 2026»

Google пообещали гибель из-за его собственной новой функции

Российские вендоры развивают ПАК для ИИ

Дата-центр Amazon в ОАЭ поражен ракетой, сервисы работают с перебоями

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще