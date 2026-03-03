Чаще всего гаджеты ломаются в Москве и Татарстане: ВСК проанализировал статистику поломок бытовой техники и гаджетов

По оценкам Страхового Дома ВСК, большая часть поломок бытовой техники происходит из-за неаккуратности ее владельцев – 78% обращений по страхованию гаджетов связаны с падениями и попаданием воды. Чаще всего такие случаи фиксируют в столице и Татарстане. Об этом CNews сообщили представители ВСК.

Чаще всего – в 72% случаев – россияне сами ломали свою бытовую технику (смартфоны, ноутбуки, смарт часы, наушники, пылесосы и т.д.) — роняли, случайно повреждали и пр. Из них 13% происшествий пришлось на разбитые стекла. Еще в 6% случаев неисправность гаджетов связана с попаданием воды (например, когда пользователь случайно роняет смартфон в ванную).

В ТОП-10 регионов по числу поломок техники вошли: Москва – 12,5% происшествий; Татарстан – 12%; Московская область – 7%; Ставропольский край – 5%; Санкт-Петербург – 5%; Ростовская область – 3,5%; Кабардино-Балкария – 2,5%; Приморский край – 2,5%.

Наиболее осторожные пользователи проживают в Омской области (2%), Пермском крае (1,4%), Новосибирской области (1,4%), Красноярском крае (1%), Нижегородской области (1%), Башкортостане (0,4%).