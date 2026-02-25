Разделы

МФТИ и «ВсеИнструменты.ру» представили ИИ-модуль прогнозирования спроса и оптимизации ассортимента

В Институте искусственного интеллекта МФТИ разработали и испытали новый модуль на основе технологий ИИ для прогнозирования спроса и оптимизации товарной матрицы в розничной торговле. Проект выполнен совместно с онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру» и нацелен на решение проблемы избыточного ассортимента товаров с очень близкими характеристиками (дубликаты). Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Чем больше в каталоге похожих товаров, тем сложнее управлять запасами: растут расходы на хранение, падает оборачиваемость, покупатели теряются в выборе. Задача команды проекта состояла в том, чтобы создать алгоритм поиска и удаления дубликатов, который сократит товарную матрицу более чем на 30% без потери выручки и с ростом маржинальности, сохранив при этом все востребованные позиции.

На первом этапе на основе данных «ВсеИнструменты.ру» создали новую товарную иерархию – «отчетный рубрикатор». Специалисты Института ИИ МФТИ (Дмитрий Величкин, Михаил Демидов и Дмитрий Малков из лаборатории бизнес-решений) настроили кластеризацию по техническим характеристикам товаров. В каждой категории алгоритм автоматически искал дубликаты – группировал схожие и взаимозаменяемые позиции. Для этого он анализировал названия, бренды и характеристики, объединяя товары, которые покупатель не различит. Такой подход помог выявить избыточные артикулы (SKU) и подготовить ассортимент к сокращению без потери ключевых позиций.

Прототип рубрикатора позволил очистить данные от дублей. В ряде категорий ассортимент сократился вдвое – например, с 4000 до 2000 позиций. Эксперимент подтвердил: избыточные товары можно убирать без ущерба для выбора покупателей.

«В этом проекте мы выстроили научно обоснованный подход к управлению ассортиментом: разработали новые алгоритмы кластеризации товаров, которые опираются на современные методы машинного обучения и статистического анализа. За счет этого нам удалось выявить скрытые закономерности в данных и точно определить взаимозаменяемые позиции. Проект демонстрирует, как фундаментальные исследования в области ИИ могут быть применены для решения прикладных бизнес-задач в электронной коммерции на высоком инженерном уровне», – сказал научный директор Института ИИ МФТИ, профессор РАН Юрий Визильтер.

Модуль уже работает во внутренней инфраструктуре «ВсеИнструменты.ру» и интегрирован с корпоративными системами заказчика. Архитектуру решения построили с учетом масштабирования: модуль обрабатывает миллионы товарных позиций и гибко настраивается под расширение ассортимента. Специалисты использовали выгрузку данных по 4 млн SKU – система изначально рассчитана на такие объемы информации. По словам разработчиков, при необходимости алгоритмы можно распространить на новые категории товаров или другие рынки, сохранив эффективность.

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

«Мы изначально ориентировались на промышленное внедрение решения в инфраструктуре заказчика. Архитектура нашего модуля полностью автономна и работает на стороне «ВсеИнструменты.ру», что позволило бесшовно интегрировать ИИ-алгоритмы в существующие бизнес-процессы. Система легко масштабируется под рост номенклатуры: добавление новых категорий или увеличение объема данных не требует переработки ядра алгоритмов. Фактически, мы создали инструмент, который может охватить весь ассортимент компании и быстро адаптироваться под изменения рынка, оставаясь устойчивым и эффективным», – сказал директор Института искусственного интеллекта МФТИ Азамат Жилоков.

На заключительном этапе проект прошел всестороннее тестирование. Алгоритмы проверили на реальных данных по выбранным категориям, результаты анализировали вместе с экспертами «ВсеИнструменты.ру». По итогам эксперимента компания получила работающий прототип ИИ-модуля, который формирует рекомендации по оптимизации товарной матрицы. Оптимизированный ассортимент позволил сократить общее число позиций на 30–50% при сохранении текущей доли выручки.

«Совместная работа с Институтом ИИ МФТИ позволила нам решить критически важную для бизнеса задачу оптимизации товарной матрицы на основе передовых методов машинного обучения. Разработанный модуль интегрирован в нашу корпоративную инфраструктуру и уже демонстрирует значимые результаты. Это не просто технологический эксперимент, а работающий инструмент управления, который мы планируем масштабировать на всю номенклатуру компании. Проект подтвердил, что применение ИИ-технологий в электронной коммерции способно дать измеримый экономический эффект и качественно улучшить операционную эффективность», – сказала руководитель управления ассортиментом «ВсеИнструменты.ру» Анастасия Наумова.

Развитие ИИ-технологий для онлайн-торговли – одно из приоритетных направлений работы Института ИИ МФТИ. Опыт сотрудничества с «ВсеИнструменты.ру» показал, что современные методы анализа данных способны эффективно решать задачи оптимизации ассортимента и прогнозирования спроса в крупном ритейле. Институт планирует и дальше развивать научно-инженерные решения для реального сектора экономики, делая передовые достижения искусственного интеллекта практическим инструментом бизнеса.

